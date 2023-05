Nadie dijo que la vida fuera fácil. Y el que lo haya dicho, no sabe lo que es la vida o miente. Los malos momentos harán su aparición el cualquier momento. A veces de forma temprana y en otras ocasiones cuando ya se ha vivido bastante. Se harán presentes de forma esporádica o frecuente, según muchos factores. Pero no faltarán a la cita, por lo que cuanto antes, las nuevas generaciones tienen que prepararse para afrontarlos.

Antes de las funciones que protagonizó en el Teatro Cuyás, el actor Eduard Fernández señalaba que vivimos en una sociedad cada vez más floja, donde muchos no saben convivir con las frustraciones. Es cierto. Cualquier varapalo, revés o meta no alcanzada es un drama insuperable para muchos jóvenes y no tan jóvenes. No se debe a la edad, sino a la falta de preparación para asumir y afrontar realidades negativas. Se cortocircuita todo y se vienen abajo.

'Tracy Flick nunca gana' (Libros del Asteroide), del norteamericano Tom Perrotta, es un volumen que habla mucho de esto, de ambiciones no cumplidas y vidas frustradas. Lo hace desde un punto de vista amable y muy norteamericano, pero ya sabemos que en estos tiempos de globalización las fronteras y las distancias se han esfumado. Todos los personajes que va describiendo en la novela tienen como nexo el instituto de una pequeña ciudad de Nueva Jersey. La protagonista, Tracy Flick ve que ha llegado la oportunidad que esperaba desde hace años. Acceder a la dirección del centro. Pero la idea de poner en marcha un salón de la fama de antiguos alumnos lo cambiará todo y desvelará muchas miserias, pasadas y presentes.