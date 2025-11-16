Las primeras novelas siempre suelen ser complicadas. Resulta sencillo para los autores caer en la tentación de demostrar en su puesta de largo todas las ... capacidades narrativas y lingüísticas que se tienen (o se creen tener), lo que suele generar unos batiburrillos indigestos para los lectores.

Ese no es el caso de Lucía Solla Sobral (Marín, 1989), que se ha estrenado recientemente en el mercado editorial nacional con la novela 'Comerás flores' (Libros del Asteroide). Se trata de una novela breve rebosante de templanza y pulso. Elude los artificios y desarrolla una historia en apariencia simple pero con muchas lecturas, sugiriendo siempre más preguntas que respuestas porque esta autora que reside en Oviedo parece tener muy claro que el lector es inteligente y soberano.

'Comerás flores' tiene como protagonista a Marina. Una joven que acaba de perder a su padre. Vive con una amiga y en pleno duelo, con su vida aún por definir, se encuentra con Jaime, un 'triunfador' en los negocios, veinte años mayor que ella, junto al que parece que va a tocar la felicidad absoluta cada uno de los días que le restan de vida. Poco a poco, primero a través de leves chispazos y después con situaciones incontestables descubrirá que los cuentos de hadas no suelen cumplirse y que no es oro todo lo que reluce. Sobre todo si se trata de Jaime, por el que ha renunciado a casi todo.

Esta escritora, que desde 2022 coordina el Club de las Letras Salvajes y que fue seleccionada para una Residencia Literaria en Santiago de Compostela, ha llegado para quedarse en el panorama literario nacional.