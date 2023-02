¿Viajará Torres a Marruecos? Hagan apuestas

Hay apuestas en marcha sobre si el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, irá finalmente a Marruecos o el viaje, por distintas circunstancias aún por definir -habrá que buscar una buena excusa- no se producirá. El anuncio de que se pospone un mes ha sonado muy raro y son más los que apuestan a que al final Torres no irá que los que consideran que sí viajará el presidente canario al país alauí.

La cumbre hispano-marroquí de Sánchez no dejó buen sabor de boca ni fuera de Canarias ni en las islas, donde no se ha trasladado ni uno de los temas que se abordaron en esas reuniones «de tal alto nivel». Sin embargo, fuentes próximas aseguran que uno de los temas que se planteó fue la delimitación de las aguas fronterizas, asunto espinoso. Y según ha trascendido no sentó demasiado bien en Marruecos los planteamientos que se hicieron. De hecho, hay quien va más allá y vincula a esa cumbre y esos «asuntos delicados» el que desde que se celebró no han dejado de salir pateras desde las costas africanas hacia el archipiélago.

Y es cierto. En enero, antes justo de la cumbre, apenas llegaron a las islas 500 inmigrantes, casi un 85% menos que un año antes. Sin embargo, fue acabar la cumbre y empezar a salir embarcaciones hacia las islas. Solo en 15 días de febrero ya han llegado un millar de personas, sin contar los que se han quedado en el camino y han desaparecido en el mar. Es como si Marruecos estuviera haciendo la vista gorda en su costa, dejando que intente la travesía todo aquel que quiera, demostrando una vez más quien es el que manda. Desde luego, el momento no es idóneo para viajar a Marruecos y Torres y Sánchez lo saben.