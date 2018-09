Una revolución vaticana

Al papa Francisco se le va a exigir más que gestos. Es un experto en comunicación, por su inmensa calidad humana, que le permite colocar mensajes intensos y asequibles a la opinión pública. Pero el escándalo de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica, tan larga en el tiempo como silenciada, y justo en países desarrollados y no en el infierno al otro lado del mundo, implica un cónclave, tomar medidas y repensar cuestiones como el celibato que a saber qué utilidad o sentido tiene, si es que algún día lo tuvo.

El Vaticano siempre ha sido lugar idóneo para novelas o películas ambientadas en teorías conspirativas donde los papas mueren, se hacen grandes negocios y las puñaladas por los pasillos están a la orden día. Y se come muy bien. No le pega eso al papa Francisco cuyo pontificado ha dejado a más de uno descolocado dentro de la propia estructura. No es de extrañar esas voces ultraconservadoras que tratan de dinamitarlo porque, en un ejercicio inútil de puridad, lo ven como una amenaza a aspectos morales que supuestamente ellos defienden y que, en realidad, esconden subterfugios de poder. El papa Francisco ha conectado con un sector de cristianos (practicantes o no) que han visto en él un lado más amable, cercano y un discurso de hondo calado social.