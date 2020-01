Una legislatura compleja y una indisciplina

El arranque del debate de investidura solo arroja una conclusión clara: salvo sorpresas mayúsculas, hoy Pedro Sánchez no será investido al carecer de mayoría absoluta pero sí será elegido presidente el próximo martes, al confirmar Esquerra que mantendrá la abstención y ratificarse en sus posiciones los partidos que habían avanzado su voto favorable. Será por tanto un presidente con un resultado muy ajustado pero con la legitimidad de quien asumió el encargo del rey y quien articuló los apoyos precisos.

Otra cosa es la impresión de que será una legislatura muy complicada. Tanto porque con esa mayoría exigua no será fácil sacar adelante leyes de tanto calado como la de presupuestos, como por la advertencia del bloque de derechas de que judicializará muchas decisiones del Gobierno, en especial las relativas a buscar una solución a lo que ahora, en virtud del acuerdo con ERC, se convierte en el «conflicto político de Cataluña». Sobre este punto, tampoco la primera jornada del debate arrojó mucha luz en torno a la hoja de ruta conjunta de socialistas y Esquerra sobre ese proceso.

Sobre lo que no hay duda, y así lo subrayó el propio Gabriel Rufián, es que ERC dará por concluida la legislatura si esa mesa bilateral no se pone en marcha en el plazo fijado. Tranquiliza en ese sentido que el candidato a presidente iniciase su intervención subrayando que «no se va a romper España»; ahora queda saber cómo compaginar esa afirmación con lo que pretenden los soberanistas catalanes.

En clave canaria, Ana Oramas quiso ayer ser la protagonista y lo hizo desobedeciendo el acuerdo tomado por la dirección de su partido, que había acordado la abstención. «No, no y no», dijo la diputada de Coalición Canaria, en un tono flamígero que parecía más un órdago a sus compañeros de partido que al propio Sánchez, puesto que su voto dejó de ser relevante en la tarde del viernes. Quizás sea esto último lo que explique el giro de Oramas, que aspiraba con el gesto de ayer a que las miradas se depositasen sobre ella. Pero más allá de esas pequeñas vanidades, su posición dinamita la filosofía que llevó a Coalición Canaria y a Nueva Canarias a presentarse de manera conjunta en las elecciones de noviembre. Esa confluencia se justificó en la necesidad de fortalecer la «voz canaria» en las Cortes, por lo que no es de recibo que a las primeras de cambio esa voz desafine de manera tan notable, con Oramas rompiendo la disciplina de su partido y votando lo contrario de Nueva Canarias. Con ello, Oramas, por cierto, se retrata no solo junto al PP y Ciudadanos, sino también con Vox y JxCat. A ver cómo lo explica la diputada de CC y a ver si Coalición antepone salvar la confluencia nacionalista o se pliega -por enésima vez- al criterio de algunos dirigentes de Tenerife.