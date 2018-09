Una isla de argumentos y de literatura

Un encuentro de escritores es también un encuentro de argumentos, de búsquedas, de libros leídos, de sueños, de personajes y de historias que se cruzan después de escribirse en los papeles o en las pantallas, una fiesta de la literatura, y también un foro en el que aprender, compartir y debatir, un ente vivo en medio de tanto cartón piedra cultural.

Hace muchos años, en Las Palmas de Gran Canaria, de la mano de Juancho Armas Marcelo, se organizó un festival del que todavía se habla en las islas, en la península y en América, un encuentro en el que confluyeron escritores como Rulfo, Onetti, Barral, Nélida Piñón o Severo Sarduy, entre otros. He tenido la suerte de participar en algún festival literario hispanoamericano y sé, por tanto, lo que eso genera en el lugar de celebración y entre sus participantes. Recuerdo el tercer Encuentro de Las Letras en Puebla (México), 25 Años de literatura Iberoamericana. Convergencias y Divergencias, con una ciudad entera viviendo por y para la literatura, con mesas redondas, conferencias, debates y participación masiva de los ciudadanos. Por eso es tan importante lo que se ha organizado en La Palma entre el 18 y el 22 de septiembre, y me quito el sombrero ante el trabajo que ha realizado Nicolás Melini y todo su equipo, y ante el apoyo de las instituciones y de las organizaciones que han permitido que el Festival Hispanoamericano de Escritores tenga lugar en Canarias. No es fácil en estos tiempos tan poco dados a la cultura que salga adelante un encuentro como el que se celebrará en La Palma.

Durante esa semana de septiembre, una treintena de escritores y escritoras de distintos países americanos junto con escritores peninsulares y canarios hablaremos de literatura, de la ficción, de los procesos creativos, de los libros, de la situación de la cultura en los distintos países representados y, sobre todo, nos acercaremos a esa patria común que es el idioma español que nos permite recrear, entender y escribir a cientos de millones de personas. Creo que esa universalización de la literatura a partir del idioma común, esa es la gran noticia de ese encuentro al que pueden asistir quienes lo deseen participando activamente en los debates y en los diferentes eventos previstos.

Soy un escritor que escribe en Canarias, con el uso del idioma que le escuché a mis abuelas pero con una visión universal de los argumentos, así sitúe una historia en Guía, en Madrid o en Agaete. Viajando y leyendo se curan las miradas alicortas, y también compartiendo experiencias con escritores de otros lugares. Creo que este festival puede servir para ampliar muchos horizontes. Yo hace mucho tiempo que, cuando me preguntan, cito a Rodrigo Fresán y digo que mi patria es mi biblioteca, también mi idioma. En esa biblioteca que me ha hecho escritor hay varios escritores canarios, y entre los escritores contemporáneos que sigo con atención también comparto paisanaje con muchos de ellos, pero me niego a esa mirada que identifica el lugar en el que uno escribe con lo que escribe, porque lo que escribimos se va gestando en las grutas del alma de cada uno de nosotros, para curar heridas, como contaba Paul Auster, o quizá solo para tratar de comprendernos y de comprender el mundo que vivimos.