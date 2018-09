Una década de crisis

El décimo aniversario de la Gran Recesión de 2008 es tan solo un primer borrador de lo que supuso en términos económicos y políticos para el nuevo mundo. Su epicentro testimonial y simbólico con la caída de Lehman Brothers dejó patente que hay empresas y entidades demasiado grandes para caer, aunque en este caso se desoyó la premisa y enseguida se aceleró la depresión macroeconómica que tendría enormes repercusiones políticas. La primera de ellas, de largo, cómo paulatinamente se fue desmoronando los órdenes conocidos (como el bipartidismo en España) y fueron surgiendo formaciones populistas a izquierda y derecha que rechazaron todo lo que era Bruselas, su austeridad o las élites de poder de turno en cada Estado. Sin la Gran Recesión de 2008 no hubiera sido posible entender la llegada de Trump a la Casa Blanca, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea o la irrupción de formaciones como Podemos.

El capitalismo tiene la capacidad de transmutarse con cada crisis, tiene a su disposición el antídoto a cualquier contestación. Y ha sobrevivido desde que laminó el Antiguo Régimen en el Viejo Continente. 2008 no fue la excepción. Y la intención de Nicolas Sarkozy de refundar el capitalismo quedó en nada y él está muerto en términos políticos. Quizá recordar entonces la caída del Muro de Berlín le hubiera aconsejado ser más prudente antes de sentenciar semejante osadía dicha por alguien que, no olvidemos, no es ni socialdemócrata ni de izquierdas.