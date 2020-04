Un serie muy política

La primera vez que escuché el nombre de Melitón Manzanas, era un adolescente. Su historia, de torturador franquista en Guipúzcoa y asesinado por ETA en sus mismos inicios, me quedó grabada desde entonces. La ETA de los años noventa no tiene nada que ver con la del tardofranquismo, ni en su estructura, ni en su capacidad logística, ni en el nivel de ideología en sus miembros ni en tantas otras cosas. Sin que esto suponga un certificado validador de la siempre detestable y repulsiva violencia. Todo esto viene a cuento de la serie La línea invisible que acaba de estrenar Movistar+ donde narra el primer atentado, no previsto, de los etarras contra el guardia civil José Pardines en 1968, la figura de Txabi Etxebarrieta (también muerto a tiros) así como la del inspector Manzanas. Entonces comenzó la espiral de violencia que permaneció viva hasta hace poco. De nada le valió a ETA: ni logró la independencia de Euskadi ni nada similar amén de las armas. Pero su origen, del que se encarga la obra televisiva, fue en un universo político al calor de Mayo del 68, los movimientos de liberación en plena Guerra Fría y, justo después, el mecanismo de la lucha armada personificada por aquellos que bebieron del mayo francés cuya supuesta revolución quedó abortada más allá de los cambios sociales importantes que trajo consigo.