Un rey de la Segunda Restauración

«Sin reforma constitucional no habrá manera de arrostrar el reto catalán»

Felipe VI se ciñó en la pequeña pantalla al orden dentro de la Constitución (ni siquiera apeló a su posibilidad de reforma) y a esos grandes logros colectivos construidos por la sociedad en el último tiempo. Y es verdad: el enorme valor del texto constitucional del 78 es la estabilidad aportada durante décadas que, eso sí, ahora se tambalea. El impulso y la aprobación de la Transición no son eternos, antes o después se diluyen a medida que aparecen nuevas generaciones, otros problemas por encarar y no hay mecanismo real de transformación de la ley de leyes. Se agotó un ciclo. Y Felipe VI pareció como ese suegro o suegra que le recuerda a una pareja en crisis los años de vino y rosas de antaño, los hijos que han tenido y la hipoteca del piso todavía pendiente de pagar como si con eso fuera suficiente para que el amor o la pasión original continuase sin más en el futuro obviando los problemas palpables que afectan a la relación. Eso es, el soslayar lo evidente, alargar tan solo la agonía.

Sin reforma constitucional no habrá manera de arrostrar el reto catalán y la búsqueda de un encaje satisfactorio. Sin acometer esta tarea, asimismo el País Vasco se resentirá. Y mientras no se haga nada el problema se enquistará. Si los que más aplaudieron al monarca (pensemos en Vox) abogan por la recentralización y se convierten en paladines de la causa monárquica, volveremos otra vez a uno de esos tantos pasajes de la historia española en la que unos y otros se enfrentaron. Hay desmoronamiento político cuando concurre una deslegitimación de la monarquía. Eso nos dice los siglos XIX y XX. Y, por lo pronto, tanto la Primera República como la Segunda República han sido periodos democratizadores que fueron ambos frustrados por movimientos reaccionarios. Sin Cataluña siendo partícipe, el sistema del 78 no operará. Y la crisis será cada vez más evidente.