Un pito es un pito

Lo que se cuenta es que el reportero informaba, pero por lo visto daba muchas cosas por sabidas, y quienes leían sus crónicas no se aclaraban. Debió ser que, al estar tan metido en las entrañas de la conflagración, pensaba que las mecanógrafas de Chicago y los camarero de Baltimore también conocían, por ejemplo, la diferencia entre un anarquista de la CNT y un nacionalista catalán. Así, cuando hacia el final de la guerra, con el gobierno instalado en la levantina ciudad de Elda y las tropas nacionales avanzando sobre el Mediterráneo, se produjo en Madrid republicano el levantamiento del coronel Casado contra el gobierno de Negrín, el reportero no supo explicar que el golpista había sido hasta entonces un adepto a la república y que su acción fue un cisma dentro del bando republicano. Los neoyorkinos, al saber que los leales a la república perseguían comunistas en Madrid, no acertaban a descifrar si Casado estaba de parte de Franco, o eran los comunistas quienes se habían cambiado de trinchera. Seguramente alguien dedujo que en realidad luchaban tres o más facciones entre sí; y no andaba muy descabellada tal versión de los hechos; llevó a muchos a pensar que Negrín y los alzados con Franco militaban juntos, y que Casado era el rebelde. Pero claro, quedaba una pregunta sin contestar: ¿Por qué había guerra antes del levantamiento de Casado?

Lo mismo ocurrió con la caída del líder de la FAI Buenaventura Durruti. Al saber en Estados Unidos, sin más explicaciones, que el anarquista muerto se las tenía tiesas con el gobierno republicano, creyeron por extensión que Durruti luchaba en el lado de Franco. Cuando en la prensa norteamericana que estaba suscrita a la agencia del reportero se dio la noticia de que la guerra había terminado, mucha gente tuvo que leer otro periódico para enterarse de si el vencedor había sido Franco, Negrín, Casado o Durruti (este llevaba años muerto, pero eso tampoco les había quedado claro).

Pues algo así está pasando ahora, seguramente porque se piensa que todo el mundo conoce los pormenores de nuestra actualidad. Imaginen a un panadero alemán, a una enfermera danesa o a un ciudadano de a pie (y no tan de a pie) de cualquier país extranjero que se entera por los medios de que el ministro de Hacienda de España dice que no hubo dinero público en el referéndum del 1-O en Cataluña, que es precisamente una de las piedras angulares de la petición de extradición de Puigdemont; también ve por televisión que se prohíbe vestir de amarillo para ir a un partido de fútbol, y que el ministro del Interior ha dicho que pitar el Himno nacional tendrá consecuencias. No sería raro que pensaran que Montoro es un independentista catalán que trata de evitar la extradición del ex-President, o que Zoido viene del teatro, donde existe la superstición de que el amarillo trae mala suerte. Por otra parte, La Semaine du Roussillon, un periódico de Perpignan, habla de la posible candidatura del ex-socialista Manuel Valls por Ciudadanos, al que define como partido de extrema derecha. O sea, que no me extraña que fuera no entiendan lo que pasa en España. Y ahora que lo pienso, yo no soy danés, alemán, sueco o francés, y tampoco me aclaro. Ya puestos, quién sabe si tanta torpeza junta equivale a la genialidad. Invoquemos la sabiduría del oráculo de rajoyano: un pito es un pito.