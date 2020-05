Un permiso, otra indignación

La escandalización ante cada medida de relajación del confinamiento se ha convertido en una reacción habitual durante el estado de alarma. Primero fue la salida de los niños. Los haters de la ventana cargaron contra las familias porque algunas -no sabría decir el porcentaje, pero un número mínimo a tenor de las propuestas de sanción que la policía ha tramitado- incumplieron la norma de que fuera solo un adulto el que sacara de paseo a los menores, a veces con la excusa de que el padre salía con un hijo y la madre con su hermano. Picaresca, sí, pero la misma que ha existido toda la vida. ¿Y qué quieren después de 40 días encerrados, muchos en pisos diminutos, con esos pequeños seres de energía inagotable?

«Critican a los que hacen deporte para poder salir de casa a pesar de que se generen hábitos saludables, y olvidan que aquí la cuarentena ha sido ejemplar en comparación con Europa»

Ahora es el deporte. Los que celebran que esta situación pueda marcar un antes y un después en la adquisición de hábitos saludables son minoría. Una actividad tan sana como ir a pasear o a correr no estaba entre la rutina de muchos que se han visto obligado a ello para escapar del claustrofóbico encierro. Pero ganan los indignados de siempre. De nuevo, la dichosa foto de las avenidas llenas haciéndose viral y Twitter clamando contra el incivismo de la gente por salir a caminar o hacer deporte cuando está permitido. «Ahora todo el mundo es runner», despotrican. Pues ojalá la mayoría lo termine siendo, pero que quieren que les diga, a mi lo que me ha aparecido emocionante es la foto de Las Canteras llena a las diez menos cinco y vacía a las y cinco. O como a las siete las calles son un hervidero de mayores y una hora después, con puntualidad, las mallas sustituyen a los bastones.

Tienen el coraje, incluso, de cargar contra los surferos. Si solo disponen de cuatro horas al día, ¿no ven normal que se junten todos? Y más en fin de semana y tras haber aguantado fielmente la prohibición de meterse en el agua, tan impensable como tortuosa para ellos. Al menos, a esta gente difícilmente se le podrá reprochar que sean nuevos aficionados, porque con las tiendas cerradas no han podido acercarse a comprar la tabla para hacer el paripé. Seguramente los rajadores habituales no saben que los datos de Google y Android han desvelado que la cuarentena en España se ha cumplido mejor que en el resto de Europa. Quédense con eso y no arrastren con su amargura al resto.