Un mercado que adultera la competición

En Inglaterra, Liverpool y City ya han pasado por encima de los dos grandes transatlánticos españoles, y los equipos de la clase media continúan siendo muy superiores a los que disputan nuestra competición nacional. El reparto televisivo, mucho más equitativo y generoso con los modestos, es el principal culpable. Sin embargo, no todo recae en los jugadores y entrenadores de turno. La asistencia a los estadios, los horarios y la planificación también suman para obtener una competición más atractiva y coherente. Mientras aquí hacemos el ridículo con la guerra abierta entre Federación y Liga, es decir, entre Rubiales y Tebas, la Premier avanza a velocidad de crucero sacando cada vez más ventaja a España.

«Una Liga que permite fichar y vender jugadores hasta pasada la tercera jornada no puede presumir de ser la mejor del mundo»

La locura, que terminó anoche a las 00.00 horas con el cierre del mercado de fichajes, se contempla con sorna al otro lado del Canal de La Mancha. Los técnicos, tanto de Segunda como de Primera, estuvieron hasta ayer tachando fechas en el calendario y contando las horas para que se acabase esta agonía. El primero, Pepe Mel, que pasadas tres jornadas y sin ningún triunfo aún, no sabía con que equipo iba a contar ni, claro, cuáles podían ser los objetivos reales de la UD este año.

Incorporaciones y salidas con el torneo en juego y los puntos volando. Futbolistas con la cabeza en otro lugar, sabiendo que su futuro está fuera de la isla aunque su obligación es vestir, de momento, la amarilla. Y, mientras, otros puestos cojos esperando altas de última hora. Eso aquí, pero el drama también afecta a los grandes. En Barcelona el tema Neymar cansó hasta a los culés más forofos. Pogba en el Madrid, Rodrigo en el Atlético... Y, mientras, los preparadores aprovechan cada rueda de prensa para criticar un modo de hacer las cosas obsoleto y que ya cantea por disfuncional e ilógico.

¿Cuánto vamos a tardar en copiar el modelo inglés y cerrar el mercado el día antes del comienzo de la competición? Hasta que esto no ocurra seguiremos asistiendo a una Liga adulterada por mucho que sus responsables se llenen el pecho repitiendo que tenemos el mejor fútbol del continente. Pero no, amigos, esta cantinela ya no cuela.