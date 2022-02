Trincheras sanitarias

Asistimos en los últimos días a un más que lamentable cruce de acusaciones entre sectores sanitarios del área hospitalaria integrada por el Insular y el Materno de Gran Canaria. Como si fuera una guerra de trincheras, en un lado están los que se alinean con la tesis oficial, que se resume en que hay que arrimar el hombro ante una situación excepcional y ya habrá tiempo para las reivindicaciones, y los que sostienen que, siendo evidente lo anterior, hay problemas estructurales que se arrastran en el tiempo, que se agravan precisamente con el paso de los meses y que hacen que la capacidad de respuesta ante una pandemia sea deficiente, extendiéndose el problema además a otros servicios cuando se trata de desvestir a un santo para vestir a otro.

Entre los tiros de unos y los obuses de otros, está una ciudadanía a la que se ambos bandos regalan argumentos para echarse a temblar si resulta que tienen que entrar por la puerta del hospital Insular. Y eso es absolutamente inaceptable. Porque si fuera verdad, entonces estaríamos hablando de otra cosa: para empezar, de la depuración de responsabilidades profesionales y políticas, y para continuar de la exigencia también de responsabilidades en materia judicial. Con la salud no se juega, y menos aún para las batallitas gremiales, profesionales o de índole partidaria.

No deben caer los profesionales sanitarios en el juego que interesa al político de turno. Ya se sabe que el gobernante, sea del partido que sea, se frota las manos cuando, ante un problema, consigue quebrar la unidad de quienes advierten de las carencias. Eso es lo que está pasando en este asunto, de manera que nada beneficia más a la gestión política de la Consejería de Sanidad que esa guerra fratricida entre médicos y enfermeros que no ven tanta gravedad en la situación y los que ya se cansan de esperar por las soluciones. Peor aún si la batalla se escenifica entre jefes y no jefes, máxime cuando todos sabemos que el jefe de hoy puede ser el 'currito' de mañana, y las heridas que se producen en esa contienda no cicatrizan con facilidad.

La sociedad en general cometió un error con los sanitarios cuando pasamos de los aplausos de aquellas tardes de inicio de la pandemia al olvido. Empezamos a disfrutar de la nueva normalidad y aparcamos el compromiso de estar a su lado y reconocerles los servicios prestados. Y ahora esos profesionales pueden estar cayendo en el error, inmenso error, de cambiar el bisturí por el puñal para fajarse entre ellos... a beneficio de otros.