Desde mi sofá Los tres fútbol Desde mi sofá El fútbol del césped hay que entenderlo como una película de ciencia ficción. No es real pero te entretiene.

Hay que distinguir tres realidades en el fútbol. Por un lado está el que se juega, por otro el que se ve desde las gradas o la televisión, y por último, pero no menos importante, está el que se gestiona. La semana pasada, a raíz de la filtración de una conversaciones entre el presidente de la Federación de Española, Luis Rubiales, y el futbolista Gerard Piqué, muchos descubrieron la cruda realidad de la gestión de este deporte que tanta pasión despierta. O despertaba, ya que el desapego es cada vez mayor entre la sociedad ante un deporte que desde hace mucho tiempo se ha convertido en un negocio sucio y fraudulento. Y eso que la mayor parte de los futboleros somos unos necios. Como han visto me incluyo, porque estoy entre los aún nos apasiona, pero a años luz de antaño. Les pongo un ejemplo. No piso el Estadio de Gran Canaria por principios ajenos a lo que ocurre sobre el césped. Ni gratis. La razón... es fácil de imaginar.

El negociete de Arabia Saudí es uno más. Tampoco es nuevo que el dinero se haya impuesto a los principios tan elementales como que el hecho de que en ese país no se respetan los derechos humanos. No olviden el Mundial de 2018 en la Rusia de Putin y el que se avecina en Qatar, sin ir más lejos. La ética, la moral y la decencia no tienen espacio entre la mayor parte de los que llevan la riendas de clubes, federaciones y demás instituciones futboleras.

Lo que nos queda es intentar abstraernos y entender los partidos como una película de ciencia ficción. Sabes que la historia no es real, pero te entretiene y matas el rato. Lo demás, para los abrazafarolas, como decía José María García.