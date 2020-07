Tres apuntes para cerrar la semana

Sánchez, en campaña. El presidente del Gobierno de España respiró aliviado el día que consiguió los votos para la última prórroga del estado de alarma y mucho más todavía cuando puso fin y se consagró la desescalada. Desde entonces se ha lanzado a una especie de campaña que quizás tiene que ver con los comicios gallegos y vascos, pero también con el hecho de que aprovecha los silencios de Pablo Iglesias, que está pasando su particular calvario a cuenta de la tarjeta telefónica de su exasesora y las relaciones del equipo jurídico de Podemos con la Fiscalía. Ayer Sánchez consiguió otra de esas fotos que afianzan la legislatura y que dejan al PP mal colocado: un nuevo acuerdo con los agentes sociales. Es verdad que con los empresarios criticando la anunciada subida de impuestos, pero en otros tiempos la CEOE habría abortado la firma de ayer por ese aviso de retoque fiscal; sin embargo, ahora los tiempos son otros y los empresarios parecen también asumir que Sánchez se afianza en La Moncloa. Mal que les pese a muchos.

ASG mueve ficha. Después de subir el tono, Casimiro Curbelo lo modera. El presidente del Cabildo de La Gomera y a la sazón también de la Fecai va consiguiendo desatascar el diálogo con el Gobierno canario y también con el central con vistas a aliviar las penurias de los cabildos. Curbelo siempre fue un maestro en ese juego y ahora tiene la ventaja de sus votos para la gobernabilidad de Canarias.

El caso Reparos, camino del Supremo. La decisión de la jueza instructora de avanzar en la investigación, tras una larga espera, conducirá seguramente a elevar pieza separada al Tribunal Supremo dada la condición de aforado del ahora senador autonómico Fernando Clavijo y, cuando los hechos investigados, alcalde de La Laguna. Ese caminar parece inevitable porque si se atribuye al también exalcalde José Alberto Díaz y a otros ediles la condición de investigados, no queda otra que hacer lo propio con Clavijo. De manera que volverá a activarse el mecanismo del aforamiento y veremos qué resuelve el Supremo en una causa que tiene nuevamente como denunciante al edil Santiago Pérez. El hombre, no lo olvidemos, que evitó el «pelotazo de libro» que iba a ser la operación de Las Teresitas. Recordar esto no es gratuito: a veces se le presenta como un obseso antiCC y se olvida que si los santacruceros no fueron objeto de un robo a gran escala fue por el empeño de Pérez y unos pocos más.