Tres apuntes para cerrar la semana

El martes de despejará la incógnita. Se quedaron los líderes territoriales del Partido Socialista con las ganas de sentarse ayer con Pedro Sánchez para ofrecerle su visión sobre la negociación -o más bien la no negociación- con Unidas Podemos de cara a una investidura. La suspensión del encuentro apuntala la tesis de que Sánchez está empeñado en ir a elecciones y quería evitarse el trago de dar la cara ante algunos presidentes autonómicos y líderes territoriales de su partido que desean exactamente lo contrario. Mientras, en las filas de Unidas Podemos Pablo Iglesias se salió por la tangente instando al rey a que fuerce una mediación. Es lo que le faltaba al monarca, que ahora tiene que recibir de nuevo a los representantes de los partidos para ver cuál es su posición. Si de verdad Sánchez no está por la labor, ya puede Pablo Iglesias tocar en la puerta de La Moncloa en plan los Picapiedra que nadie bajará a abrir. Después de todo, hubo un día en que tuvo esa puerta abierta y no quiso entrar.