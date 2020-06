Tres apuntes para abrir la semana

La hipotensión de Iglesias. Leyendo y releyendo la entrevista a Pablo Iglesias publicada ayer en este periódico, da la sensación de que el Gobierno ha cogido resuello con la aprobación de la última prórroga del estado de alarma y la impresión de que, al menos por ahora, estamos al final del túnel. Eso se traduce en mensajes de continuidad del pacto de gobierno, confianza en que podrán sacar adelante los presupuestos y mantener la hoja de ruta que él mismo pactó con Pedro Sánchez al formalizar la alianza de izquierdas. Claro que está por ver cómo encaja eso con los apoyos en Ciudadanos y el evidente malestar de ERC al sentirse desplazados como socio preferente. Iglesias mantiene por ahora ese tono en apariencia sosegado que dicen que le aconsejó su particular gurú, una hipotensión que desaparece cuando hablan Cayetana Álvarez de Toledo, los dirigentes de Vox o la presidenta madrileña. Entonces reaparece el Iglesias combativo y desafiante, ese que parece también echa de menos ERC.

Deprisa y corriendo a por los turistas. España pasa de no tener prisa en el retorno del turismo a subirse al carro de buena parte de los países europeos y reabrir sus fronteras el día 21. Pero sigue quedando en el limbo cómo se harán los controles a los viajeros, quién los costeará y si el proceso será el mismo en todos los países. Si no fuera así, estaríamos creando una competencia añadida en la feroz lucha ya en marcha por captar turistas. Ya se echó en falta en el inicio de esta crisis sanitaria una actuación de la Comisión Europea y todo indica que otro tanto sucederá en la salida del túnel en que estábamos -si es que de verdad lo que se ve al final es la luz de la salida, porque no está de más echar un ojo a lo que sucede ahora mismo en China con los nuevos brotes del virus-.

Ese encuentro bilateral. Al paso que vamos, acaba el mes de junio y no hay fecha para el encuentro entre los gobiernos central y canario para resolver cómo se echa una mano a las islas para salir del atolladero económico y social generado por la crisis sanitaria. También los cabildos están esperando. Se le encomendó a la ministra Carolina Darias cuadrar las agendas de unos y otros y, sobre todo, poner de acuerdo al equipo de la ministra de Hacienda con el Ejecutivo regional, pues gran parte de las cuestiones pasan por las facilidades que dispense el Estado en materia de uso de remanentes y permiso para el endeudamiento. Esta semana puede haber al menos fecha.