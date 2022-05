Tres apuntes para empezar la semana

Adiós a Totoyo Millares. La muerte de Totoyo Millares se produce justo en el momento en que se ha debatido con intensidad en torno a los contenidos que deben aprender los alumnos canarios. YMillares, además de un maestro de la interpretación, lo fue de la docencia musical, enseñando a varias generaciones cómo coger el timple y cómo sacar de él lamentos y alegrías. No está de más revisar también la presencia de la música, como un ingrediente más de la cultura, en los contenidos lectivos generales en el archipiélago. Por lo demás, y ya centrados en el adiós a Totoyo, nada como rescatar uno de sus discos. Se va uno de los grandes de nuestra música, quedan por suerte sus interpretaciones grabadas y queda ese ejemplo de docencia que dejó como herencia varios de los mejores timplistas de la historia reciente.

El PSOE cambia de sede. Están de estreno los socialistas canarios, que hoy tienen su particular fiesta con motivo de la inauguración de la sede en la calle Juan XXIII de la capital grancanaria. Asistirán, entre otros, el secretario general y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el ex secretario general y también expresidente Jerónimo Saavedra, algo así como pasado y presente de la organización. A nadie se le oculta que los socialistas están obligándose a colocarse en 'modo' preelectoral. El próximo año habrá cita con las urnas en el ámbito doméstico y también a nivel nacional, si no es que estas se adelantan. Con ese escenario, el partido que no se active ya puede llegar tarde en la competida batalla por ganar electores. Los socialistas se ponen manos a la obra tras cerrar congresos a nivel regional e insular y tras la renovación en las agrupaciones locales. En el caso de la capital grancanaria, lo de 'renovación' es más bien 'un decir'... Pero por encima de esas pequeñas anécdotas, el acto de hoy es la constatación de que se quiere movilizar a propios y extraños y que no desean instalarse en la complacencia ante las encuestas. Yhacen bien:el partido es rehén, para lo bueno y para lo malo, de lo que pase a nivel nacional.

Gran Canaria Me Gusta. La feria, que ayer cerró sus puertas con un balance positivo en cuanto a asistencia, se consolida como lugar de encuentro del sector primario con el de la restauración. Y con el turismo, pues uno de los activos con mayor potencial de crecimiento es precisamente el que trata de seducir al visitante con la creación culinaria. Gran Canaria en eso tiene mucho que decir.