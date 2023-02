Tres apuntes para cerrar la semana

Europa y Ucrania. La Comisión Europea se ha volcado con Ucrania, con una visita de su presidente, Ursula Von der Leyen, y buena parte de su gabinete a Kiev. Es un secreto a voces que Ucrania en algún momento acabará entrando en el espacio comunitario, otra cosa es lo que quede de Ucrania para entonces. Europa se posicionó desde el primer minuto al lado de Zelenski pero pronto puso en evidencia la falta de unidad de criterio. Más aún si miramos a potencias comunitarias como Francia y Alemania, cada una con intereses militares y económicos muy diferentes y con tensiones internas por sus relaciones con Rusia y en concreto con Putin. Por todo ello, el abrazo comunitario a Ucrania es de agradecer pero está bastante vacío de contenido práctico. Como dice Zelenski, el tiempo de las sanciones económicas a Rusia ya pasó, además de que su utilidad ha sido bastante escasa.

Candidaturas del Partido Popular. La confección de las listas se convierte cada cuatro años en un quebradero de cabeza para los partidos. Ycuanto más grandes son los partidos, mayores son los líos, pues se ve que hay mucha a la que contentar. Es lo que le sucede ahora al PP, máxime tras colocar al frente de candidaturas de postín a personas que hasta hace un año no aparecían en las quinielas. Tras no ser cabeza de cartel al Ayuntamiento, Pepa Luzardo tendrá un puesto de salida en el Cabildo. Dejarla fuera sería una injusticia ante el trabajo realizado y la lealtad a las siglas. Y el PP precisa también de su tirón en una candidatura que no puede desperdiciar los activos del partido en todos los rincones de la geografía grancanaria.

'Silencio'. Blanca Portillo subió ayer al escenario del Cuyás con la obra dramática a partir del discurso de Juan Mayorga de entrada en la Real Academia. Sigue siendo de agradecer que el teatro capitalino se esfuerce con traer a Gran Canaria lo más selecto de cuanto ofrecen las artes escénicas por toda España. Ymás de agradecer resulta cuando hablamos de una de las grandes damas de la escena española. Porque Portillo, por muy popular que se hiciera en televisión y por muy grandes que hayan sido algunos de sus papeles en el cine, es sobre todo una mujer de teatro. Así lo reconoció en el encuentro que mantuvo el pasado jueves en la Redacción de CANARIAS7. Por cierto, toda una demostración de que ser una estrella y resultar cercana no son incompatibles.