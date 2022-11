Relevo complicado. En el Gobierno de Canarias están en fase 'Got Talent' para elegir al sucesor de Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de Salud. Es de suponer que no es una papeleta fácil de resolver, mayormente porque muy potente que sea la estructura sanitaria, el momento no parece el más indicado. El último auto del instructor

Este contenido es exclusivo para registrados Regístrate de forma GRATUITA para poder ver todo el contenido de la web Crear mi cuenta ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión