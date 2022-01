Tres apuntes para cerrar la semana

Los socialistas grancanarios. Empieza la cuenta atrás para el congreso de los socialistas grancanarios y lo hace con la misma consigna desde la dirección del partido: «Hagan el favor de ponerse de acuerdo, que no estamos para perdernos en batallas internas». El fratricidio es delito mayor en tiempos de zozobra y eso mismo es lo que le pasa a los socialistas a nivel federal: si no hay adelanto electoral, en 2023 habrá también elecciones generales y desde Madrid quieren que el partido cierre filas, todos actúen de manera coordinada y no haya batallitas entre familias, porque cuando eso ocurre, siempre hay una parte de la organización que no echa una mano en la campaña y también un sector de los votantes que se queda en casa. Además, en Gran Canaria el partido afronta decisiones de gran calado, como el pase de Augusto Hidalgo al Cabildo y la necesaria configuración de una lista renovada al Ayuntamiento. Razón de más para que entre Franquis e Hidalgo haya fumata blanca. Que para pasar facturas siempre habrá tiempo cuando se abran las urnas en 2023.

Esa cosa llamada Nadal. Escribo 'esa cosa' porque ya faltan adjetivos compatibles con la condición humana para describir las proezas del tenista español. Llega a la final del Open australiano con diez más años encima que su contrincante y que la media de quienes aspiran a que el cetro mundial no sea cosa, como en los últimos tiempos, de Federer, Djokovic y el propio Nadal. Y lo hace no solo con la fuerza que siempre le ha caracterizado, sino con un tenis de altura y, de paso, sabiendo administrar los tiempos y jugando con el factor psicológico y el ambiental. Es la demostración de que la experiencia es un grado. Si gana en la final, su leyenda se agigantará y seguiremos buscando adjetivos para algo ya muy difícil de definir. Solo se trata de disfrutar viéndolo en la pista.

En busca de salas para el 'otro cine'. No es por desmerecer a las pocas salas de cine que van quedando, pero se echa de menos el Monopol. Básicamente porque era una garantía de que el cine no excesivamente comercial encontrase un hueco. Con lo raquítico que estamos de estrenos, ahora las salas se decantan -y es lógico- por las grandes apuestas de Hollywood, muchas de ellas guardadas durante meses en el cajón a la espera de que pasara lo peor de la pandemia. Varios han sido los estrenos de calidad en ese tiempo de restricciones que ni llegaron a verse en la capital grancanaria por el cierre del Monopol