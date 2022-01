Tres apuntes para abrir la semana

L a otra normalidad. Con el retorno a las aulas se completa el cuadro de la pretendida normalidad que acordaron el Gobierno central y las autonomías en la última reunión telemática. Es evidente que ahora la consigna es que aprendamos a convivir con la pandemia y que no trastoque los planes económicos. Si eso pasa por reducir las cuarentenas, pues se hace. Si eso pasa por evitar que un par de contagios lleve a toda una clase de niños a casa, pues se ordena y ya está. Y si eso pasa por modificar las restricciones para que el nivel 4 de alerta sea en realidad un 3 o incluso un 2 algo elevado, pues no se envía el texto al Boletín Oficial de Canarias y se evita así el Gobierno el enfado de poderosos (por lo que se ve) grupos de presión de Tenerife. Ojalá tengan razón estos estrategas de la normalidad a la fuerza. Se echa en falta, eso sí, que muestren los informes científicos que avalan sus decisiones. Como también se echa en falta que refuercen la estructura sanitaria para que pueda hacer frente al aluvión de contagios. No hay más que escuchar a los médicos, enfermeros y demás colectivos de Atención Primaria... pero se ve que a ellos se les endosa la saturación asistencial y el estrés laboral y emocional como parte de su normalidad.

El test de Castilla y León. Las elecciones adelantadas que convocó Mañueco se van a disputar en clave nacional. No solo por parte del PP, que quiere acabar liquidando a Ciudadanos y asestando otro golpe a Pedro Sánchez, sino por el propio Partido Socialista, que es sabedor de lo que se juega en cuanto a imagen. El otro foco de interés es Vox, que estrena candidato y que, según los sondeos, tendrá en su mano la gobernabilidad. Sobre esto, creo que nadie con sentido común pueda dudar de que las cartas están echadas: Vox apoyará un Gobierno con el PP, pero la duda es si exigirá entrar a formar parte del mismo. Me incluyo entre los que creen que sobra la duda: esta vez sí lo hará. Y el pacto será cuestión de minutos, si no es que está hecho ya.

Franquis e Hidalgo. Pasan los días y el acuerdo se hace de rogar pero ambos tienen el mandato del secretario regional y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de poner fin al pulso y agilizar la convocatoria del congreso del PSOE grancanario. Salvo sorpresas de última hora, Franquis seguirá controlando el partido en la isla e Hidalgo será candidato al Cabildo. ¿Una solución de compromiso? Sí, pero es lo que toca cuando la orden de arriba es no abrir más heridas.