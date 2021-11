Tres apuntes para abrir la semana

El aviso de los empresarios. No es la primera vez que en los alrededores de las zonas de ocio de enclaves turístico como Playa del Inglés se producen batallas campales. Tampoco es la primera vez que los protagonistas de las mismas son mayoritariamente 'gente del país'. Y no es una excepción que la violencia en esos enfrentamientos viva una espiral casi imparable. Lo ocurrido este fin de semana llevó ayer a la patronal de turismo a alertar del daño para el motor de la economía canaria, justo ahora que empieza a remontar el vuelo tras meses literalmente parado por los estragos de la pandemia. Ya que parece que en el asunto de los contagios y su repunte se ha optado, desde el punto de vista institucional, por mirar de momento para otro lado, en lo relativo a la seguridad no se puede jugar con fuego. Los vídeos de esa reyerta multitudinaria se hicieron virales y ya circulan fuera de España. ¿Se trata de blindar los enclaves turísticos? Para resolver a la pregunta están los expertos en seguridad y lo único seguro es que un destino turístico que quiera volver a ser lo que fue no se lo puede permitir. Por no hablar de los riesgos de quienes se ven metidos en las peleas. Vean los vídeos y lo entenderán. En esto impera eso de que una imagen vale más que mil palabras. Y desde luego mucho más que varias campañas promocionales.

El ascenso no está asegurado. La derrota de la UD Las Palmas el pasado sábado ante el Zaragoza sirve para poner los pies en la tierra. En Segunda División no regalan nada y quien sueñe con el ascenso debe batirse el cobre cada fin de semana. No es momento para el dramatismo sino para aprender la lección:nada está garantizado en el deporte y menos en una liga tan larga, agotadora y cambiante como es la de plata del fútbol español. Una cosa es la vitola de favoritos y otra que los puntos caigan siempre del lado amarillo.

Cuenta atrás para el congreso socialista. Las miras están puestas en la isla de Gran Canaria, donde Franquis e Hidalgo batallan por el control orgánico del Partido Socialista. Claro que hay otros en el PSOE que no hacen sin mirar hacia los sondeos nacionales y se preguntan qué necesidad hay de estas cuitas domésticas cuando está en juego una derrota electoral. En ese escenario, cada diputado vale su peso en oro y un partido con heridas en Gran Canaria, gane quien gane ese pulso orgánico, puede derivar en una campaña con poco brío y un descenso de votos. Veremos si se impone el pragmatismo en Gran Canaria.