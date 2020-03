Lo que se nos está pidiendo es un trabajo de chinos. Y no porque sea muy complicado, penoso o laborioso. Es un trabajo de chino porque quedarse en casa confinados fue lo que hicieron los chinos desde el primer momento en el que se detectó el coronavirus en Wuham. la extensa capital de la provincia Hubei, en China Central. Desde el minuto uno, el ejecutvo de Xi Jinping tuvo claro que para contener la epidemia eran necesarias medidas excepcionales de aislamiento poblacional. Es cierto que en un estado autoritario como el chino, tomar decisiones drásticas está a la orden del día. Pero no lo es menos que, al final, ha quedado demostrado que la medida funcionó. No era un cuento chino.

Lo que se nos está pidiendo, como sociedad, es que abandonemos el egoísmo en el que nos habíamos instalado para comprender algo que es esencial, que solamente todos juntos podremos dejar atrás esta situación. Que, ahora, todos somos responsables de todos. Hay que quedarse en casa. Y lejos de ser un drama, ésta es una ocasión de oro para que los más jóvenes hagan campaña colgando fotos, historias, tweets o vídeos en los que animen a los de su generación a estarse quitecitos y no salir a la calle. No se conoce ningún caso de extinción por no salir de fiesta o no ver al novio/a durante quince días. Es más, yo diría que hasta es sano. Esa juventud que se muestra tan solidaria con causas como salvar el planeta, debe demostrar que también lo que es cuando lo que está en juego es la vida de las personas.

También es un buen momento para divertirnos con nuestros hijos dejando a un lado la consola. Los juegos de mesa todavía existen, no se han extinguido del planeta. También los libros, los trabajos manuales, los lápices de colores y la posibilidad de hacer exquisitas recetas todos juntos. Nos pasamos la vida quejándonos porque no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos, así que ahora no hay excusa. Y no, salir con la bici por la calle o ir a la playa no es una opción.

Y para los que ni son jóvenes enganchados a las redes sociales ni tienen descendencia o la prole ya no vive con ellos, cualquier recomendación debería sobrar. Se les supone la capacidad de razonar con lógica, de ser conscientes de la situación y de tener dos dedos de frente. Insisto, se les supone.

Lo que se nos está pidiendo es un trabajo de chinos, esos que además de inventar la pólvora, abrir tiendas en los sitios más insólitos y realizar un alisado de pelo maravilloso, son un pueblo disciplinado y con una paciencia infinita. Es un buen momento para hacerse el chino, no el sueco.