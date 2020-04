Torres (y Román) ante Sánchez

Canarias se encuentra ante una tesitura histórica, similar al problema de la cochinilla a finales del siglo XIX: de repente, el monocultivo del turismo, la esencia única del tejido productivo, se paraliza y desploma. El carácter estructural de esta crisis es para las islas indudable; no es algo puntual, un paréntesis de unas semanas o un inciso en forma de pesadilla. Es una encrucijada en toda regla.

Eso sí, en realidad la dialéctica política está bien fijada, es sencilla y comprensible para la opinión pública. Sobre todo, porque tanto en Madrid como en el archipiélago los gobiernos los preside el PSOE y ambos son de coalición. La suerte política de Ángel Víctor Torres está en manos de Pedro Sánchez. En realidad, hay otros componentes a considerar pero, a efectos prácticos, dada la trascendencia del coronavirus y su consecuente crisis económica, se simplifica el tablero.

El problema para Torres es que su particular disputa con Sánchez, en la que debe volcar todos los esfuerzos para que atienda los hechos diferenciales canarios, es un juego de suma cero. Lo es, primero, porque para La Moncloa los recursos disponibles son limitados (por mucho que el Banco Central Europeo compre deuda o el Mecanismo Europeo de Estabilidad emita ayuda, supuestamente, estará por ver, sin condicionalidad) y, segundo, porque Sánchez sí está sujeto (y tendrá que satisfacer sus demandas) a los escaños del PNV y ERC. Dicho en plata, al Gabinete conformado por el PSOE y Podemos le interesa, y mucho, que los nacionalistas vascos y catalanes no se desmarquen; de esto depende su viabilidad gubernamental.

Román Rodríguez no puede ser Cristóbal Montoro de aquí a 2023. El proyecto político de Nueva Canarias quedaría, cuando menos, mermado. Él no puede perpetrar los recortes. No debe sufrir el abrazo del oso. Es una lógica sociopolítica fundamental. Que, sin ir más lejos, la comprende el propio Torres en su fuero interno y hasta los mismísimos benedictinos enclaustrados en el monasterio en los altos de Santa Brígida.