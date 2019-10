Torres y las malas artes del ‘clavijismo’

«Se fabricó con la máquina del fango, rebuscando donde se podía»

Cuando la primavera pasada saltó a la palestra la denuncia que le habían preparado a Torres, teledirigida por el clavijismo, permítanme la licencia de recordar que enseguida traté de separar la identidad de las cosas con un videoanálisis que me imagino aún ronda por internet. Digo esto porque me alegra, especialmente por Torres, que el tiempo haya puesto las cosas en su sitio. La política tiene unos límites que no hay que sobrepasar porque, de lo contrario, perdemos todos en democracia.

A Clavijo le persigue la consistencia de los 70 folios del documento que confeccionó Farnés. Por no olvidar la fuga procesal que siempre ha protagonizado desde que perdió la condición de aforado con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que, por cierto, lleva su rúbrica aunque naturalmente sea un trabajo previo de años. No se entiende, en términos estrictamente políticos, cómo Clavijo no se percató ni nadie de su entorno le advirtió de lo que suponía ese hito de cara a su periplo procesal en el caso Grúas. Su afán por estampar la firma en la publicación oficial de la norma institucional básica del autogobierno le llevó inesperadamente a un laberinto con el que no contaba.

Clavijo trató con Torres de hacer lo mismo que pretendió antes con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Vicente Garrido y con las magistradas Margarita Varona y Carla Bellini: endosar sus propias responsabilidades a terceros de forma ficticia sin reparo alguno. El problema de Clavijo, que nadie se lo desea en lo personal como tampoco se le deseó a Miguel Zerolo y a los empresarios de la construcción ahora en prisión por el caso Las Teresitas, lo tiene con él mismo y es apuntalado por la Fiscalía Anticorrupción. Por supuesto, atesora la presunción de inocencia pero estas maniobras suyas sufridas por terceros precisamente no mejora su imagen y ahonda en la inquietud ciudadana con motivo del caso Grúas y del caso Reparos.

En fin, si fuese Torres y la agenda me lo permitiera, esta noche iría por las calles del casco de Arucas y tomaría un vino para celebrarlo y despejarse mentalmente. La ocasión lo merece. Pero también porque podrá comprobar que puede saludar y sonreír con naturalidad a sus paisanos. Y eso, en la vida, no tiene precio.