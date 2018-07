Torres y el 75%

Corregir la entrada en vigor del descuento del 75% para los viajes de los residentes canarios a la península tiene algo de tranquilidad poética dentro del PSOE. El logro, en primera instancia, de la formación de Román Rodríguez recordaba las reticencias de muchos socialistas hacia el pacto entre PSOE y NC para concurrir juntos a las Cortes Generales en los dos últimos comicios; cómo se dejaba el segundo escaño en manos de NC cuando este podía ser socialista sin más. Dos más dos en política no son cuatro. Y los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que no puede hacerse sumatorios imaginarios de votos de unas siglas y otras pensando que la sociedad va a ejercer el derecho al sufragio de forma igual. Basta con detenerse en Podemos e IU que, a efectos prácticos, no unieron sus respaldos populares en 2016.

Ángel Víctor Torres pacificó en poco tiempo el rifirrafe parlamentario entre el ministro de Fomento y Ana Oramas. Y hubo que inyectar celeridad para sortear la técnica jurídica que hasta entonces relegaba la aplicación de la bonificación del 75% a favor de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Es más, hizo resituarse al ministro tras sus propias palabras que intercambió con Oramas. Esto no pasa todos los días. Por lo que al final el protagonismo no solo se lo ha quedado NC sino al tiempo Torres. Podríamos sentenciar que cuando menos se ha compartido entre ambas siglas, como si fuera una extensión de las alianzas existentes desde 2015 en el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino.