Tomar el Consultivo

Se va a renovar el Consejo Consultivo, por decirlo de alguna manera, por la puerta de atrás. Es lo único que puede explicar que el próximo martes se lleve al Pleno del Parlamento la votación de los candidatos a dicho órgano junto al Diputado del Común y sin contar con la Audiencia de Cuentas. Y entonces, tras dos sesiones plenarias diferentes, el Gobierno de Fernando Clavijo tendría las manos libres para designar la cuota que le corresponde (normalmente se consensua con la oposición) sin necesidad de quedar empantanado por el bloqueo que existe en la Cámara desde que saliera a la luz el pacto tácito entre CC y PP a cuenta de las autoridades portuarias. Y es que el artículo 4.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias establece que una vez que se hayan producido dos intentos frustrados para el nombramiento de los cuatro consejeros que le corresponde al Parlamento, el Ejecutivo ya puede ejecutar la aprobación de los tres que le atribuye la ley.

Sería una barbaridad política que ese bloque fuese integrado solo por aspirantes cercanos a CC, por lo que lo probable es un reparto de los tres entre CC y PP. Enseguida, ambos tendrían la presidencia y la mayoría en el Consejo Consultivo: 5 de 7 (del PSOE solo quedarían los dos nombrados en su momento por vía parlamentaria: Óscar Bosch y Luis Fajardo). De esos tres, tiene todas las papeletas que uno de los nombres que apruebe el Gabinete de Clavijo sea el de Cristina de León que es, a efectos prácticos, la actual secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El siguiente paso en esa concordia entre nacionalistas y populares sería remover la autoridad de los puertos; al menos, la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Y, por lo tanto, la jugada se remataría desplazando al socialista Luis Ibarra y colocando a un afín al PP que, ya puestos, siendo Juan José Cardona, dejaría la pista despejada para que Asier Antona pueda promover un nuevo candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En el fondo, lo que subyace es que en un año mal contado CC necesitará socios de Gobierno. Que la entrada de Ciudadanos en la Cámara no solo complicará la aritmética parlamentaria para la investidura del nuevo jefe del Ejecutivo sino que además Ciudadanos no es propicio a pactar con formaciones nacionalistas. Y qué mejor para Clavijo que ir atrayendo al PP, contar con Casimiro Curbelo (ASG) y rezar para que las urnas no obliguen requerir de un cuarto para sumar mayoría absoluta. Tiene pinta de que sobrevenga en Canarias problemas de gobernabilidad. Máxime, si se confirma lo que apuntan las encuestas: que CC pierde escaños. En suma, el Consultivo es solo un peldaño más en ese periplo.