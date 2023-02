De toletadas a imprudentes precipitaciones

Juan de Mairena, profesor de Retórica y Gimnasia, es un personaje literario de Antonio Machado. Ambas disciplinas académicas habían sido elementos fundamentales para la Institución Libre de Enseñanza (fue su lema Mens sana in corpore sano, 'Mente sana en un cuerpo sano').

Fundada por varios catedráticos de la Universidad Central de Madrid (1876) tras su expulsión de las aulas universitarias (Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón -fue presidente de la I República Española-, Guillermo de Azcárate…) se convirtió en sociedad privada y laica, quizás la primera española inspirada en la filosofía krausista. Prohibida y perseguida tras el final de la Guerra Civil (1939) por los rebeldes vencedores, defendió durante sus 65 años de vida la negativa a la enseñanza oficial condicionada por ultraconservadores planteamientos oficiales sobre política, religión y ética. Antonio Machado guardó siempre su enorme gratitud a quienes habían dejado una profunda huella en su formación y educación.

Juan de Mairena, por tanto, viene a ser un retrato literario de las ideas, pedagogías y pretensiones (europeizar España a través de la Cultura, por ejemplo) de la Institución. Este sabio profesor les explica a sus alumnos que muchos políticos llamados 'de izquierdas' a veces son muy irresponsables con sus palabras cuando no prevén las consecuencias negativas de las mismas. Y por tanto, difícilmente pueden concluir que, como sucede con los fusiles, las voces tienen retroceso (símil metaforizado). Están más preocupados por impresionar que por convencer, y llegan a mensajes ridículos cuando dejan de observar y entender racionalmente. Veamos, pues.

1. Machado murió exiliado en 1939. Por tanto, sus reflexiones sobre algunos sectores de la izquierda no se refieren a quienes forman el Gobierno en esta España nuestra (Cecilia), la actual. No obstante, ¿sería osado, insensato, irracional o disparatado encontrar alguna relación con, por ejemplo, el actual Ministerio de Igualdad del Gobierno español, aparentemente obnubilado por su bienintencionada ley del 'Solo sí es sí' y su pertinaz obstinación para no ver lo que sucede en la calle? Si Podemos consultara en asambleas o encuestas a sus votantes y simpatizantes sobre la puesta en libertad o reducción de penas a condenados por violencia sexual, quizás otro gallo rojo cantaría.

Desconozco el entramado legal de la tan traída y llevada ley del 'Solo sí es sí' y, por tanto, se me escapan las particularidades propias de la misma, la tradicionalmente llamada 'letra chica'. Pero cabe preguntarse si de verdad son machistas todos los jueces que han fallado a favor de reducciones de condenas (¿miente 'ABC' cuando las cifra en cuatrocientas?) o puestas en libertad (veintinueve?). ¿«Incumplen la ley» o «la aplican de forma defectuosa» según la señora Montero, tal como titula 'El País', noviembre/22? ¿Estaba «bien redactada» o acaso, tal vez, necesitaba de ciertas matizaciones, precisiones, concreciones?

Ya de entrada altos cargos (no debo decir «altas cargas») del propio Ministerio bajo la presidencia de la secretaria de Estado de Igualdad [...] se tomaron a coña marinera la denuncia pública sobre los numéricos resultados de su aplicación por todo el territorio español («Excarcelados»?, se preguntaron. «¡A montones! ¡Miles! ¡Oleadas!», es decir, infantiles machangadas mientras se miraban y reían a mandíbula batiente. Torpeza, nimiedad intelectual, ni un mínimo de autocrítica. Quod natura non dat, Salamantica non praestat, proverbio latino en la fachada de la Universidad salmantina: 'Lo que la naturaleza no da, Salamanca [la Universidad de] no lo concede').

Pero ni de coña convencieron a un solo votante de izquierdas: sus fracasados intentos de simplonas ironías (por cierto: ni un hombre en la mesa formada por cinco o seis mujeres) mostraron desfachatez, desprecio a la realidad, torpeza y absoluta incompetencia política (si fueran licenciadas en Derecho, añadiría 'y profesional'): ellas eran la verdad absoluta e indiscutible. Los demás (entre ellos mi menda lerenda), ignorantes y fachas.

Pero sí hirieron sensibilidades de mujeres víctimas de la violencia sexual o machista cuyas perplejas pupilas leían sobre puestas en libertad o reducciones de penas a sus agresores. (Y de paso las emotividades de padres, hermanos, parejas, amigos… y ciudadanos ajenos a «extremaderecha, derecha, centroderecha e incluso centro», escribí en un artículo anterior.) Y para eso, como dice Mairena, no hace falta ponerse careta en Carnavales, sino quitarse la cara.

2. El señor Rodríguez, Alberto, ex diputado de Podemos judicialmente condenado a abandonar su asiento en el Congreso (su reclamación camino de Estrasburgo sigue los trámites), ejerce el derecho constitucional y vuelve a la política. Pero ahora ya no con el partido en cuya formación intervino, sino con algo nuevo, Proyecto Drago, «de carácter archipielágico, que entienda que Canarias no es solo Tenerife y Gran Canaria». Súmase, pues, a la amplia oferta política amparada bajo el nombre de Canarias o de alguna isla (Nueva Canarias, UnidosxGC, Asamblea Socialista Gomera, CoATIción Canaria…).

Por el momento (a noventa días de las elecciones autonómicas y municipales) nada nuevo en sus aspiraciones para Canarias: modelo económico, acceso a la vivienda, protección de los recursos naturales, capacidad de carga del Archipiélago, reto demográfico, paro juvenil, la diversidad LGTBI… son titulares generalizables a casi todos los partidos políticos. Como buenas intenciones, mi aplauso. Pero…, ¿cuenta Drago con la estructura organizativa imprescindible para darse a conocer -¡y convencer!- a los votantes de ocho islas? Más: ¿qué población conoce el proyecto Drago?

La indiscutible aspiración del señor Rodríguez para encabezar la lista a la presidencia del Gobierno canario frena la posibilidad de una plancha electoral con algunos de los partidos afines y arraigados en Canarias. Y Podemos, tal vez lo más próximo ideológicamente, lo tiene claro: la señora Santana será su candidata. Drago enraizará con la alianza liderada por Más País. ¿Y qué? (Es pura matemática, ley D'Hondt.)