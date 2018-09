Desde la cumbre más alta

Lo cual, dicho sea de paso, no es más que la constatación de un hecho mil y una veces repetido: presidentes recién elegidos (de Gobierno, autonomías, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, clubes...) sienten el paternal pálpito de contar con los perdedores y, sobre todo, pregonan la universalización de su mandato: «Gobernaré para todos, sin exclusión de colores, ideologías». Y con el señor Casado se repetiría la cantinela ya centenaria: «Lo que importa es España»... y la casi divina presencia del rey en todas las actividades: «¡Viva el rey!». (¡Me emocioné, karajo!)

La maquiavélica maniobra para alejarla del poder –incluso en el hemiciclo del Congreso de los diputados tras el nuevo reparto de escaños- dio resultado: la señora Sáenz de Santamaría no aceptó el destierro a una esquina cuando sus propios ojos vieron a subordinados suyos mucho más cercanos a la butaca del señor Casado, nuevo presidente del PP.

Por tanto, abandona la política, actividad hacia la cual sentía natural inclinación, devoción y apego. A fin de cuentas, durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución llegó a ser también la primera virreina de Cataluña (forma castellanizada frente a Catalunya, vade retro, Satanás!): no alcanzó el poder de Isabel II, pero anduvo cerca. En sus vallisolitanas manos estuvieron el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el mando del Cesicat (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) y el boletín oficial de la Comunidad Autónoma. Todo eso cupo en su privilegiado cerebrito.

Tal consideración ante la Historia la convierte en mujer irrepetible, pues la señora Calvo Poyato –actual vicepresidenta- no tendrá la oportunidad brindada al Gobierno anterior a causa de precipitaciones, desajustes y acciones muy arriesgadas por parte del señor Puigdemont durante su mandato como honorable. Así, por ejemplo, Junts pel Sí no previó el elemental principio de acción – reacción y, por ende, el encarcelamiento del vicepresidente, consellers (hoy, ex) y los presidentes de las asociaciones Òmnium y ANC acusados de rebelión, sedición y malversación.

La señora Sáenz de Santamaría -desde su natural esencia de ser humano- rechazaba el poder que dan las instituciones políticas. Pero se vio obligada a ejercerlo por su ineludible compromiso con ella misma, la pertenencia al Partido Popular y el servicio a España, pues lo pregonaba desde tiempos inmemoriales su presidente: «Lo que es bueno para el PP es bueno para España». Ya, al final, añadió. «Me voy porque es bueno para mí, es bueno para el PP y es [por tanto] bueno para España». Y en España -¡qué injusta es la vida!- sigue amaneciendo con la misma naturalidad del año pasado.

Pero a la señora Sáenz de Santamaría –acaparadora única de información reservada, secreta y ultrasecreta- le dolía, como a Unamuno, España. Así pues, empuñó cetro, inteligencia, experiencia política y definidoras dosis de prepotencia (chulería es voz más española) para reemprender la recuperación ideológica de España. El Centro Nacional de Inteligencia –rigurosamente controlado- fortaleció su vicepresidente poder y llegó a fiscalizar desde la sombra hasta las actividades privadas de quienes manifestaron animadversión hacia ella. Y desde las más profundas oscuridades (pozos negros) forzó dimisiones, retiradas y claudicaciones.

La señora Sáenz de Santamaría está sola porque ya no es todopoderosa. Nadie del Partido Popular, nadie, levantó la voz y las palabras para denunciar su aislamiento en el hemiciclo del Congreso. El nuevo presidente usa libreta azul.