Otro seísmo en la política local, otra réplica en la insular y, de nuevo, en Lanzarote. Yeso que todavía estaba la isla bajo el impacto emocional de la muerte del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, pero se ve que ni esas cosas se tienen en cuenta en esta era atropellada donde la gestión pública y la necesaria estabilidad de las instituciones son algo secundario ante los intereses de partido.

Porque de eso parece ir lo que ha sucedido en Lanzarote, donde la alcaldesa de Arrecife rompió el pacto con el PSOE y donde el Partido Socialista, en un ejercicio de inevitable coherencia, hizo lo propio y relevó de sus funciones a los consejeros del Partido Popular.

Quien más arriesga es claramente la alcaldesa de Arrecife y líder del PP lanzaroteño, Astrid Pérez. Queda en manos de lo que era una oposición variopinta y si desea sobrevivir con el bastón de mando, tendrá que entregarse a Coalición Canaria. Yes ahí donde estriba el riesgo y por lo que puede que estemos asistiendo a un tiro en el pie del PP conejero. Teniendo en cuenta que Astrid Pérez no es nueva en estas lides, solo cabe una duda:¿dinamitó el pacto por gusto o porque se lo ordenaron? Hay interpretaciones para todos los gustos pero es sabido que en al menos dos ocasiones la han llamado a capítulo sus jefes nacionales y, por supuesto, la líder del PP canario, Australia Navarro, para que rompiera con el PSOE en Lanzarote. En Génova no se entiende una alianza con los socialistas, por muy singular que pueda ser -que lo es- la política conejera, de manera que la máxima es siempre desalojar del poder a los socialistas. En al menos una de esas dos reuniones estaba presente Fernando Clavijo, secretario general de Coalición, amigo de Teodoro García Egea y, a efectos prácticos, la persona que manda sobre el PP de las islas. Porque de eso va el asunto:CC se habría cansado de esperar la ruptura en Lanzarote, a Astrid Pérez ya la habían advertido antes del congreso insular con una gestora y al final se ha consumado lo que deseaban en Coalición y lo que todavía no terminan de entender unos cuantos en el PP, esos que siempre se preguntan por qué su partido entrega todo a beneficio de los nacionalistas. Recordemos que hasta la liquidación del PIL, el PP era casi testimonial en Lanzarote y ahora que levantaba cabeza, la agacha por intereses de terceros.

En cuanto al PSOE en el Cabildo, tiene margen de maniobra para asegurar la gobernabilidad. Pero que tome nota de la capacidad de 'seducción' de CC: no hay más que preguntarle a Patricia Hernández por lo que sucedió en Santa Cruz.