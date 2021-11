Cada día que pasa se da un nuevo paso en falso. El tiempo apremia y las decisiones hay que tomarlas ya, con urgencia porque se trata de una urgencia. Los contagios de la covid-19 vuelven a crecer en el archipiélago de una forma imporante y muy preocupante y la receta para frenarlos es conocida y dolorosa. Pero no queda otra.

El origen de los brotes es incuestionable. Por un lado, hay que poner freno a que sigan viniendo turistas no vacunados. Negacionistas ya tenemos suficientes por estos lares como para que vengan más a pasear su inconsciencia. Se tiene que volver a reclamar, sí o sí, el 'pasaporte covid' a todo el que aterrice en el archipiélago. Venga de donde venga.

La otra medida que no puede esperar más es que se le ponga freno de nuevo al ocio nocturno. No se trata de bulos ni de falsas leyendas. En muchos de estos locales –no todos, pero tampoco son pocos– se pasan por el arco del triunfo las restricciones sanitarias impuestas. Se baila y canta sin mascarilla, se superan los aforos y se hace lo que venga en gana en cuanto la madrugada avanza. Todo vale con tal de divertirse. Como resulta imposible enviar a los agentes de la autoridad a cada uno de los locales de este tipo de las islas, toca cortar por lo sano. Salvo, evidentemente, que aquellos propietarios de los locales que sí que hacen cumplir las normas alcen la voz contra los que no lo hacen y denuncien, en los medios y en comisaría, a los disolutos.

El futuro a corto, medio y largo plazo está en juego. Tirar por la borda la temporada turística de invierno y la recuperación económica que comienza a brotar es inasumible. Sería la ruina total.