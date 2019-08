Tardenoche de urgencias en el Doctor Negrín

Se vuelve dura e interminable la tardenoche cuando uno está sentado en la sala de espera de cualquier hospital. A fin de cuentas es un espacio multitudinario a veces dominado por gemidos, lamentos, interminables suspiros y miradas perdidas, como si sus moradores quisieran encontrar en el vacío la voz del médico de guardia que los llama para dar consuelo a sus males. Están tan inmersos en silencios de palabras que los facultativos pregonan dos o tres veces nombre y apellidos, pues la abstracción aísla y ensordece.

Algunos no aceptan la demora: exigen inmediata atención, como si el orden de llegada o la importancia del padecimiento ajeno nada significaran, solo lo suyo es importante («¡Cooooño - mascullaba uno en el Doctor Negrín-, que tengo que estar a las siete en el Sur!»). Y se desquitan a su incivilizada manera: rompen y destrozan. Pero solo reaccionan toscamente cuando se trata de un centro público, sospecho: «¡Pago mis impuestos para que me atiendan. Y si yo me jodo, que se jodan todos!».

Destacan en la foto que encabeza este artículo, estimado lector, las palabras «coño, mierda» entremezcladas con distintas figuras geométricas espirales, círculos y semicírculos, acaso imitación a las conservadas en Canarias y anteriores a la llegada de los españoles como, por ejemplo, Balos: se trata de incisiones o cortes superficiales muy consistentes hechos, a la vez, con piedras punzantes. No obstante, el tres en raya perfectamente marcado por la parte diestra invalida cualquier semejanza con símbolos gráficos -tal vez palabras- de nuestros antepasados. Debe concluirse, pues, que no se ha profanado ningún monumento milenario como es asnal costumbre en la tradición canaria (bandera sobre grabados rupestres majoreros, por ejemplo).

En efecto: se trata de un cuadrado. Este remata el conjunto de tres asientos ubicado en el inmenso pasillo de Urgencias, sala de espera del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, abierto veinte años atrás a pesar de las apariencias: estas permiten ubicarlo allá por el siglo XIX. (Digo tres asientos y no es correcto del todo: a varias unidades les falta el apoyaculo propiamente dicho, víctima propiciatoria de barbaries, animalizaciones y embrutecimientos humanos más propios de hordas salvajes que de pacientes necesitados de atenciones médicas. O lo que es lo mismo, personas a quienes se atiende en un centro hospitalario cuando debería prestárseles atención veterinaria en su espacio natural -cuadras, chiqueros, alpendres, alpendes, establos, gallanías, gañanías-...)

Pero quizás algo se les escapa a quienes organizan la distribución desde el inicial momento en que se trazaron las primeras líneas sobre planos: la sección Urgencias es lugar para personas no precisamente relajadas cuando acuden a ella. Por tanto, me parece excesivamente largo el espacio de la sala de espera, poco acogedor, nada relajante, desprovisto del imprescindible calor humano.