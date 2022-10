Suerte para el futuro de los medios Iglesias estará bien formado, pero capacitado para enseñar buen periodismo sospecho que no

Mire usted por donde el buen periodismo ha tenido un golpe de suerte. No le vendrá mal, dicho sea de paso. Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno para más señas, no ha superado las pruebas de la Universidad Complutense para incorporarse a su claustro como profesor de Ciencias de la Información. En las oposiciones obtuvo un cuatro sobre un baremo de diez, lo mismo que los malos alumnos. La profesión y sobre todo la sociedad se lo agradecerá.

Personalmente y como exprofesor y profesional de esta profesión, la verdad es que no veo a una persona como Iglesias enseñando a las futuras generaciones de colegas lo que es la independencia a la hora de contar los hechos, ni dejándose arrastrar por la demagogia del populismo que le ha encumbrado ni siquiera defendiendo la libertad de opinión frente a quienes quieren imponer el carácter dogmático de sus ideas. No corren buenos tiempos para el periodismo en su pura naturaleza y no parece que Pablo Iglesias vaya a aportar algo para mejorarlo.

Las futuras generaciones de profesionales de medios de comunicación necesitan buena formación técnica y mejor conciencia de la responsabilidad social que van a adquirir cuando se gradúen. Y en ese objetivo es fundamental que los profesores encargados de formarlos partan del ejemplo que avale sus enseñanzas. Los encargados de escoger al profesorado han hecho un buen trabajo, al menos en esta ocasión. Pablo Iglesias es inteligente, no lo dudo, y estará bien formado intelectualmente, tampoco lo voy a discutir, pero capacitado para enseñar buen periodismo sospecho que no.

Mejor que se dedique a otras cuestiones, que lidere a los que piensan y actúan como él, pero ni para los medios de comunicación ni para sus profesionales, ni lo que es más importante, para que la sociedad futura esté bien informada, parece ser lo más recomendable. Si queremos que nuestros sucesores sean capaces de conseguir la difícil objetividad y valorar realmente la importancia de vivir en un sistema democrático libre e independiente, no se vislumbra buen maestro.

Hay por fortuna muchos buenos profesores tanto en la Complutense como en las demás universidades españolas que saben y pueden formar a los futuros periodistas partiendo de los principios correctos de libertad, independencia y seriedad que tan necesarios se vuelven para que las noticias circulen sin pretensiones ajenas a la verdad ni intenciones de conseguir que cada lector, cada oyente o cada espectador acomode su conciencia a intereses particulares y a menudo espurios.