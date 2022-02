Sostenibilidad... y celeridad

Estamos que tiramos la casa por la ventana con esto de la sostenibilidad medioambiental, sobre todo en su vertiente energética... Ayer bajó del avión la vicepresidenta tercera y ministra, Teresa Ribera, y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, se la llevó en volandas a dejar constancia de que somos los más guays en esto de tomarnos en serio la lucha contra las emisiones contaminantes. Lo hizo en un acto en Tenerife y hoy, por aquello de los equilibrios entre islas, el discurso se repetirá en sus líneas maestras en el acto de arranque formal de los trabajos para poner en pie la central hidroeléctrica del Salto de Chira.

Es evidente que Canarias reúne todas las condiciones para estar en la vanguardia de esa sostenibilidad, pero es también incuestionable que no hacerlo es jugar con fuego. No hace falta ser catastrofista para asumir los riesgos de un territorio aislado del continente, fragmentado, limitado, con una vecina África donde saben muy bien lo que es la sequía, y en medio de un océano que ya sufre los efectos del calentamiento global. Precisamente los territorios insulares nos encontramos entre los más expuestos a los efectos adversos de la crisis climática y hay islas donde han tomado conciencia tarde y mal: básicamente cuando el agua les llega, literalmente, por las rodillas. Y lo anterior no es una exageración.

Pero siendo todo eso incuestionable -salvo para los negacionistas climáticos-, ojalá el cónclave que hoy se producirá en Infecar, con el arranque 'virtual' del Salto de Chira, sirva para que, al acabar el evento, la vicepresidenta, el presidente canario, el del Cabildo, los representantes municipales y todo el que tenga un bastón de mando o al menos una astilla, se sienten y vean qué está fallando en ese dinosaurio gigantesco y de varias cabezas que se llama administración para que cualquier proyecto de sostenibilidad precise de paciencia del calibre de la que atribuyen al santo Job. Porque da igual si detrás hay un gigante empresarial, como fue en el caso del salto de agua entre las presas de Chira y Soria, o si es un ciudadano humilde que quiere poner una placa solar en su casa: el entramado burocrático invita al desaliento, como si esa maquinaria se alimentase de carburantes altamente contaminantes.

Para deshacer la madeja administrativa en materia de sostenibilidad siempre hace falta paciencia pero llega un momento en que alguien debe preguntarse si la propia madeja es necesaria. A veces los obstáculos siguen ahí solo porque no ha aparecido alguien con ganas de quitarlos..