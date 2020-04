Sonría, por favor

El vídeo que manda Manolo al grupo de WhatsApp de su once confinado. El que me envía mi hermana de mi madre haciendo su tabla de ejercicio en casa. El de Kevin con sus garrafas. El audio de la abuela que alguien colgó en Facebook, donde le niega abrir la puerta a su nieto que le pide un café y darle un beso. Le dice que «ni beso ni ná», que no suba porque no le va a abrir. Que le deja el café fuera si quiere o, mejor, que se lo tome dónde quiera que ella se lo paga... La foto que me manda Kevin –el mismo de antes– sin barba (nos volveremos a ver este verano, pero mejor déjatela de nuevo, anda). Las compulsivas ganas de JC de comer chocolate Lindt y su foto en la cola del supermercado (ponte guantes al menos, anda). Las de Ingrid desde su particular playa que se ha inventado en su azotea (te falta el altavoz, y lo sabes). El «Hola pimpollito». El «Hola tiri». El segundo capítulo –me temo muchos más– de la serie basada en hecho reales Tami y Marci. Los memes (los buenos y los malos). E ltitular de «A las 2 serán las3, y da igual» (una hora menos en Canarias, claro). El título de campeón del mundo de chocolatinas de Tirma. La sesión verbenera diaria del vecino a eso de las 18.45 horas (Mayonesa, Para hacer bien el amor hay que venir al sur, Resistiré, Hola don Pepito...). La foto de Liam con el balón y su cara de «sácame ya de aquí ya má, anda». El humor de Morgan (¿nalatatún?). Las fotos de las jóvenes olimpilocas. El 103 cumpleaños de María Suárez en plena pandemia. Las crónicas confinadas de mis compañeros: Darriba y sus pájaros (a falta de cetáceos...); la finca de Valsequillo de Ronald (¿para cuándo un asaderito?); los viajes imaginarios de Isabel (qué suerte la tuya, Silvia); el renacuajo entre juguetes –y el Kodi– de Oli; la suerte de quedarse en casa (qué razón tienes, Rebe); el domingo interminable de Beltrán; Gaumet y su ¿qué día es hoy?; el capítulo 13 (vaya, qué casualidad) de la primera temporada de la serie de Sutil; los 41 mensajes de Whatsapp con los que cada día chiflan a Suso; los barrios de Kevin y del poético Ojeda (siempre nos quedarán las canciones de Rubén Blades que «huelen a ron y cemento»); la pelota en el tejado de Almudena; el aplauso como terapia de Luifer; el largo viaje entre cuatro paredes de Artiles, allí dónde Ingrid asegura que «se está de cine» mientras sigue conociendo a sus vecinos desde la ventana; el domingo sin VAR de Falcón...

No es nada fácil sonreír estos días mientras siguen creciendo las cifras de víctimas y contagios por culpa de la Covid-19 en todo el mundo. Por eso, aprovecho estas líneas para darle las gracias a todo eso –y mucho más que se me queda atrás– que me hacen llevar más fácil mi particular confinamiento.

«La sonrisa no la debemos perder nunca pase lo que pase». Así se despidió el mismísimo Manolo Vieira durante una de las muchas conexiones telemáticas que ofrece a diario la Televisión Canaria en pleno estado de alarma. Así, desde luego, es mucho más fácil llevar un confinamiento que se alarga unas semanas más. Y aunque la prórroga –necesaria por nuestra salud– ya no haga tanta gracia, no se olviden de sonreír, por favor. Ya queda menos. En serio.