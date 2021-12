Cuando de un día para otro se duplican los contagios por el coronavirus covid-19, es evidente que hay un problema. Cuando resulta que de 500-600 casos se pasa, con solo 24 horas por medio, a 1.200, entonces creo que el problema es mayúsculo. Veremos cómo evoluciona el asunto y qué dicen los expertos en epidemias pero, desde la experiencia de este año y medio de pandemia, no queda otra que disparar las alarmas ante el dato de ayer. Es más, las alarmas deberían llevar encendidas y sonando de manera atronadora desde hace un par de semanas.

Digo esto porque no termino de entender el intento ayer del Gobierno de quitar dramatismo al asunto. Creo que con eso lo único que se consigue es dar la razón a los que piensan que 400 casos nuevos al día es admisible, que 500 es una cifra hasta razonable, que 800 no es para preocuparse, y que 1.200 seguro que es un episodio aislado, un accidente pasajero que luego se corregirá solo. ¿Pero es que todavía no hemos aprendido que esta pandemia no se arregla sentado en casa esperando que por sí solo muera el virus?

Seamos sinceros: se ha dejado pasar un tiempo precioso y ha faltado valentía para tomar decisiones. También para estar al lado de quienes deberían haberlo hecho, de manera que les hiciéramos llegar que no estaban solos y que no debían tener miedo a la reacción. E igualmente ha faltado entereza y determinación para actuar con severidad con quienes se empeñaban, se empeñan y seguirán empeñándose en llevar la contraria a la ciencia, el sentido común y la responsabilidad colectiva. Es la historia, por tanto, de pecados por omisión y por acción. Y de esos polvos llegan los lodos de los 1.207 nuevos contagios de ayer.

En el recuerdo queda que se creó el marco legal que permitía fijar los sectores esenciales, de manera que para ellos iba a ser obligatoria la vacunación. ¿Se hizo? Pues no. También se nos habló de un certificado covid que iba a ser un incentivo para extender todavía más la vacunación y para que los antivacunas tuviesen claro que su comportamiento tenía consecuencias -además de incomodidades en las relaciones con los demás-, pero lo que acabó saliendo es una fórmula tan descafeinada que es casi inútil. ¿Por qué se fue por esa vía? Pues seguramente para no seguir perdiendo en los tribunales, pero después, cuando el Supremo abrió el camino para un mayor rigor, no se ha hecho nada.

Resumiendo: los 1.207 de ayer no son un meteorito caído del cielo.