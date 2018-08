Sin voto emocional

Con Pedro Sánchez instalado en La Moncloa y Pablo Casado forjándose como líder de la oposición, Albert Rivera se queda sin espacio electoral. Ciudadanos, fuera de Cataluña y del tema catalán, poca cancha tiene. Le era más propicia la etapa de desgaste de Mariano Rajoy y que tenía a Sánchez entonces sin escaño en el Congreso de los Diputados. La fortuna, a la que apeló Nicolás Maquiavelo, se le revira. Y el problema para Ciudadanos no es ese, que también, sino que no tiene resortes pasados, archivo y melancolía de la que tirar para sacar buenos resultados en las urnas aunque vengan mal dadas. Esto es, hasta el PSOE en su peor travesía siempre disponía de un ejército de reserva de votantes que seguían votando socialista aunque fuese porque sus padres lo hicieron o porque todavía recordaban a un seductor Felipe González en la tribuna de los mítines.

Tal como están las cosas, los pronósticos electorales se hacen por horas en este país. Lo que hoy es de una manera en cuestión de escasas semanas puede ser la contraria. De hecho, ya lo hemos comprobado. Pero sí es verdad que Ciudadanos ni Podemos, a diferencia de PSOE y PP, no ostentan fondo de armario. Su pujanza juvenil, que es una virtud, asimismo es un hándicap. Si tus votantes cambian de compañía de teléfono móvil cada dos años y no tienen predilección por una aerolínea u otra para viajar (todo es el precio) cómo Rivera va a pretender tener una mayoría social estable a su favor. Ciudadanos no tiene voto emocional, demasiado fresco está.