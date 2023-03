De ricos y pobres

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La situación está así: Pareja con un niño en la que los ingresos mensuales en bruto no superan los 1.500 euros. Viven en Madrid, donde el invierno se hace duro y es necesario poner la calefacción día sí y día también. Además el piso es de alquiler y tiene más de 40 años, con unas ventanas que no están precisamente bien aisladas, lo que obliga a tirar de gas para no quedarte helado de frío a cuenta de arruinarte o bien, restringirlo y sobrevivir como se pueda. Ellos no reciben ningún tipo de bono social energético. Sí lo recibe en cambio una pareja con tres hijos y un nivel de ingresos mensual que supere los 100.000 euros o más -hay casos- y viva en una buena y confortable casa con jardín en el centro de Madrid.

La razón de esta discriminación tan preocupante y que esta semana ha dado que hablar radica fundamentalmente, en mi opinión, en las dificultades de acceso y las trabas que existen para poder acceder a muchas de las ayudas que diseña el Gobierno. No es que la primera familia esté excluida del bono social energético sino que los recursos con los que cuenta para poder acceder a él le son más complicados y farragosos que para la familia de renta alta y finalmente desiste de hacerlo mientras que la otra, que cuenta con más información y medios electrónicos, logra llegar al final del proceso. Más allá de entrar en el debate de que si es necesario poner límites de renta a las familias numerosas de renta alta para acceder a determinadas ayudas -que desde luego que debería ser así-, la administración debe analizar las dificultades que hay para llegar a las ayudas por parte de los ciudadanos y allanarles el camino. Debería ser sencillo y fácil hacer la solicitud e incluso que la entrega del documento pudiera ser presencial para aquellos que no se aclaran con el ordenador, al fin de que la ayuda llegue a los más vulnerables. Con el bono energético ocurre igual que con la reciente ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno para ayudar a las familias más vulnerables ante la inflación. Solo se puede presentar de forma telemática en la web de la AEAT y está generando a muchas familias verdaderos quebraderos de cabeza. Lo de la administración digital me recuerda mucho al refrán español de 'la letra con sangre entra', vamos, que a la fuerza y a cuenta de la desesperación de muchos ciudadanos y dejando a muchos tirados acabaremos entrando por el aro. Otra no nos va a quedar. Está claro. Como ejemplo, ahí están las colas de la vergüenza en la Seguridad Social.

