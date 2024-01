Pedro Sánchez y su realidad paralela

Es muy curiosa y sorprendente la capacidad que tiene este Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, de dar la vuelta a la tortilla y adecuar la realidad de lo que está ocurriendo al relato que ellos mismos se inventan y en el que siempre aparecen como los tolerantes, los progresistas y los 'buenos' de la película mientras que el resto son racistas, intolerantes, inflexibles y además, malos malísimos.

Esto viene a cuenta de a intervención que tuvo esta semana el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el foro de CANARIAS7 y en el que dio buena cuenta de que el discurso nacional de Pedro Sánchez ya lo tiene metido en vena. Con razón su intervención se producía un día después de un intenso fin de semana en el que el presidente del Gobierno y sus ministros habían estado encerrados en Quntós de la Mora (Toledo) en una jornada de trabajo que también podría ser considerada de aleccionamiento sobre el discurso a seguir en los próximos meses.

De la intervención de Torres me sorprendió sobre todo una cosa. Torres criticó que había escuchado a un miembro de Vox decir que querían devolver a sus países a los menores inmigrantes y claro, afeó y lamentó esas palabras que demuestran una falta total de humanidad y un alto grado de xenofobia. De acuerdo, lo comparto y se lo compro pero olvidó referirse Torres a Junts, partido que va a llevar las riendas de esta legislatura y con el que se ha llegado a un acuerdo para dar las competencias de inmigración en Cataluña. Calificado por ERC como un partido xenófobo, ¿para qué cree Torres que quieren esta competencia? ¿Para darles trabajo e integrarlos en la sociedad? No. Como han dicho ellos abiertamente lo que quiere es devolver a inmigrantes a su lugar de origen e ir a un reparto entre comunidades cuando la devolución no sea posible. Estamos hablando de lo mismo con distinto nombre, lo que pasa es que ahora lo progresista es Junts y lo retrógrado es Vox, aunque ambos compartan ideario en esto de la inmigración.

El miércoles, el afamado psiquiatra español Enrique Rojas, presentó en Madrid su nuevo libro 'Comprende tus emociones'. En una de las preguntas se le cuestionó si viendo la tele era capaz de saber si una persona necesitaba un psiquiatra. Rojas no contestó pero su hija sí y dijo: «Pedro Sánchez, en casa ya le hemos hecho el diagnóstico». Ahí lo dejo.