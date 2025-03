El Gobierno de Canarias y sobre todo el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, está entregado en cuerpo y alma a solucionar el problema de la ... vivienda. Se estima que hay actualmente en el archipiélago 40.000 personas que esperan por una casa y que no tienen capacidad de acceso. El precio se ha disparado a consecuencia de una oferta limitada -apenas se construyen 2.000 al año- y, como es obvio, el que más ingresos tiene es el que se queda con la casa, en venta o en alquiler. Algunos la utilizan para vivir, otros para hacer negocio, otros como fuente de ingresos complementaria a su pensión o su sueldo, otros las ceden a sus hijos... Son muchas las casuísticas pero sí hay una cosa clara, los precios bajarán el día que haya más oferta en el mercado y para ello, hay que construir casas.

El Gobierno busca fórmulas imaginativas y sobre todo, trabaja en algo fundamental: aligerar los trámites de concesión de licencias. Aquí es precisamente donde quiero incidir.

Esta semana hablando con una persona experta y conocedora de la situación de la vivienda me decía que el gran problema de la vivienda en Canarias, el 'elefante en la habitación', como lo definió son las trabas de las licencias en los ayuntamientos, que retrasan durante años los proyectos de edificación. Según me dijo, actualmente hay en los ayuntamientos de Canarias empantanados proyectos para construir 15.000 viviendas. De hacerse se daría respuesta al 40% de los demandantes, ahí es nada el dato. ¿Y por qué no se salen adelante? -se preguntarán ustedes como le cuestioné yo-, ¿por falta de personal? En parte, me contestó que sí, y en parte porque el personal que está no hace todo lo que debería por desatascar esos expedientes. El absentismo y la baja productividad es un cáncer para la administración que pasa factura a todo el tejido productivo. Como ejemplo está el ayuntamiento de Las Palmas, con un absentismo de su plantilla del 40%, según daos del Csif del año 2023. Así, es imposible caminar y avanzar por mucha idea innovadora que se le ocurra al Gobierno de Canarias.