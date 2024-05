La necesidad de diversificar la economía de Canarias es uno de los mantras que llevo escuchando desde que llegue a estas islas hace ya más de 25 años sin que, hasta ahora, se haya logrado alcanzar el objetivo.

Es cierto que en estas dos décadas Canarias ha evolucionado mucho, y gracias a distintos incentivos fiscales han aparecido nuevas actividades que están dando muchas alegrías, como son las producciones cinematográficas y la industria de animación, que generan nuevas oportunidades laborales más allá del sector turístico. Si bien, todo hay que decirlo, el encontrar personal cualificado para este tipo de actividades es un problema reconocido por estas empresas, que en muchos casos tienen que importarlo de fuera. (Abro un inciso: Esta es una más de las asignaturas pendientes del Gobierno de Canarias y en la que debería centrar sus esfuerzos, ya que es una de las maneras de subir los salarios).

Salvo estas excepciones Canarias sigue siendo fundamentalmente turismo y ahí seguimos. Esta misma semana y a pesar de las protestas del 20A, el Gobierno de Canarias ha dado la autorización para un nuevo hotel de casi 1.000 camas en Corralejo (Fuerteventura), que consumirá una superficie de más de 66.000 metros cuadrados. Se habla de masificación, de moratoria (que no es real), de reto demográfico, de diversificación... Pero en realidad son palabras huecas.

Como detalle, me ha sorprendido no escuchar a ningún político de Fuerteventura rechazar este proyecto. Ellos que tanto han defendido la protección de la isla y su medio ambiente para rechazar el proyecto de investigación de tierras raras. ¿Acaso no han pensado que este nuevo proyecto turístico va a suponer consumo de suelo, más turistas, más personal (alguno llegará de fuera aumentando población), más necesidad de viviendas y de servicios ya en precario (agua, basuras...)?

Así es la cosa. El mantra de la diversificación seguirá presente en nuestras vidas mientras las decisiones de los políticos van por otro lado.