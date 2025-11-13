Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La odisea turística

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Periodista

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

Tras dos años de trabajo, reuniones y un diálogo que finalmente ha resultado fallido para alcanzar el consenso, el Parlamento de Canarias aprobaba esta semana ... la ley de la vivienda vacacional, que supuestamente traerá orden al sector. Digo supuestamente porque ahora los ayuntamientos tendrán que hacer un intenso trabajo de inspección y control para que lo que puede ser vivienda vacacional siga ejerciendo sin problema y cumpliendo todos los requisitos, incluida el alta como actividad clasificada, que es la licencia administrativa que acredita que la vivienda vacacional cumple con los requisitos de seguridad, habitabilidad e higiene establecidos por la normativa vigente y que debe dar el propio ayuntamiento; y lo que no cumple, quede fuera y vuelva al residencial.

