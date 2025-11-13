La odisea turística

Tras dos años de trabajo, reuniones y un diálogo que finalmente ha resultado fallido para alcanzar el consenso, el Parlamento de Canarias aprobaba esta semana ... la ley de la vivienda vacacional, que supuestamente traerá orden al sector. Digo supuestamente porque ahora los ayuntamientos tendrán que hacer un intenso trabajo de inspección y control para que lo que puede ser vivienda vacacional siga ejerciendo sin problema y cumpliendo todos los requisitos, incluida el alta como actividad clasificada, que es la licencia administrativa que acredita que la vivienda vacacional cumple con los requisitos de seguridad, habitabilidad e higiene establecidos por la normativa vigente y que debe dar el propio ayuntamiento; y lo que no cumple, quede fuera y vuelva al residencial.

Tener la actividad clasificada para ejercer como vivienda vacacional es una exigencia que viene del decreto 113/2015, que fue el primer intento de regulación de los pisos turísticos en Canarias, pero al que no se ha hecho ningún caso hasta ahora ni por propietarios ni por administraciones que deben velar y hacer cumplir la ley.

Aparte del problema de escasez de personal con la que cuentan los ayuntamientos (el Gobierno ya ha dicho que está dispuestos a ayudarles a través de herramientas como Gesplan) el principal inconveniente para realizar de forma rápida y eficiente el trabajo y ordenar el sector son los políticos que encabecen esos ayuntamientos, sus ganas y su valentía para enfrentarse a críticas y previsiblemente pérdida de votos a solo dos años de elecciones. Así que es muy probable que pasen los cinco años previstos de paralización de nuevas licencias para poner orden y diseñar un planeamiento municipal que regule todo sin que nada haya cambiado.

En algunos municipios será más sencillo pero en otros como San Bartolomé de Tirajana, el conflicto está servido, ya que al fenómeno de la vivienda vacacional se suma el de los apartamentos turísticos utilizados, al margen de la ley y fuera de la unidad de explotación, como alquiler vacacional por sus propietarios o como residencias. Meter mano ahí es exponerse a perder cientos de votos. Sin embargo, es necesario actuar.

Hace unas semanas pude verificar en primera persona el fenómeno de la residencialización de los complejos turísticos y la verdad que choca. Me alojé durante unos días en un hotel de cuatro estrellas y, tras llegar, al cruzar la recepción, lo primero que te encontrabas era un cartel de 'propiedad privada' en un apartamento ubicado a ras de suelo, en la planta baja. Además, su propietario, que después me dijeron que era residente, había puesto azulejos en el suelo de su terraza que rompían totalmente con la estética del resto del complejo, además de cortinas, plantas en su exterior y una puerta diferente.

Llamaba la atención y desde luego, rompía la unidad de criterio del resto del hotel. No pregunté después por el nivel de convivencia de este residente con el resto de los turistas y su contribución al mantenimiento de los servicios del complejo hotelero, con bar de piscina, un amplio restaurante, el socorrista, equipo de animación, club para los niños, una recepción 24 horas... Pero imagino que ni exista porque el propietario entenderá que si él no utiliza nada de esto para qué va a pagarlo.

De las casi 300 habitaciones del complejo, un 10% estimo yo por lo que vi de puertas de distinto color, sin numerar o más envejecidas, eran de residentes y estaban fuera de la unidad de explotación. Quizás esta cifra sea asumible pero si no se ordena, y ahí será clave la ley del vacacional y la modificación ya en marcha del resto de leyes turísticas, la tendencia puede ir a más y que finalmente, muchos complejos salgan de la explotación turística para la que fueron creados y para la que obtuvieron licencia de construcción, con impacto en el empleo y la generación de riqueza en las islas.

Desde 2019 Canarias ha perdido 77.000 plazas turísticas y 12.000 empleos y no puede seguir con la tendencia.