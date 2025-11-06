Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

A cara descubierta

La Luz, el mal ejemplo

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:35

La situación laboral que se vive en el seno de la Autoridad Portuaria de Las Palmas lleva tiempo siendo insostenible y obliga ya a tomar ... algún tipo de medida. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, achaca el malestar interno a que no siempre las decisiones que se toman desde la dirección son del agrado de los trabajadores, lo que se traduce en comunicados y críticas en su contra. Sin embargo, cuando las denuncias son constantes y se repiten un día sí y otro también, hay sentencias firmes confirmando situaciones de acoso, personas de baja ante la presión que sufren en su puesto de trabajo y hay movimientos de trabajadores y ex trabajadores exigiendo soluciones y la vuelta a la cordura, algo pasa y va más allá del mosqueo típico de un trabajador cuando no aceptan sus demandas laborales o salariales.

