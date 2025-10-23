'Canarizar' empresas

La buena noticia de las negociaciones que están manteniendo empresarios de las islas con el presidente de Baleària, Adolfo Utor, para crear en las islas ... una sociedad conjunta que permita entrar en la gestión de la naviera Armas da cuenta del músculo y fortaleza que están adquiriendo las empresas de las islas, capaces de hablar de 'tú a tú' con los grandes de cada sector.

Esta operación en ciernes se produce pocos días después de otra de envergadura, con la entrada de tres empresas de las islas -Satocan, Domingo Alonso y Martinón- en el capital de Canaragua, compartiendo la sociedad al 45%-55% con la multinacional francesa Veolia. Ejemplos de una nueva tendencia de 'canarización' (término que acuñó y cojo prestado del director de este diario, Francisco Suárez) de las empresas nacionales o extranjeras que hasta ahora cortaban el bacalao en las islas.

Tras ellas hay una necesidad empresarial de diversificar para seguir creciendo y repartir los riesgos en un mundo cada vez más convulso y, al tiempo, deja claro que las empresas canarias, tras muchas décadas de trabajo y decisiones bien tomadas, han cumplido la mayoría de edad y quieren dejar de ser los actores secundarios en esta película de los sectores estratégicos para convertirse en los protagonistas.

Binter -adquirida en 2002 por empresarios canarios- y Dinosol -readquirida en 2012 por sus fundadores hace 40 años, son ejemplos de empresas que remontaron y están creciendo tras la entrada de capital canario. Además, están empezando a poner picas fuera de las islas, en un proceso de internacionalización que tiene al turismo, entre otros sectores, y sociedades como Lopesan y Domingo Alonso, a la cabeza, pero son muchas más.

Aún queda mucho camino por recorrer si tenemos en cuenta el reducido tamaño que tiene en general la empresa canaria y las dificultades a las que se enfrenta con el déficit de falta de mano de obra, los problemas para retener el talento y el elevado absentismo pero lo bueno es, que el proceso ya se ha iniciado.