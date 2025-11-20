No sé si será fruto de la casualidad, de las circunstancias o directamente es consecuencia de una forma de hacer política que no tiene en ... cuenta para nada al emprendedor pero es una realidad que las quejas del colectivo de los autónomos se disparan con los gobiernos socialistas. Da igual que vayas a una cafetería, a una peluquería, a un taller mecánico o a un bazar, cualquier tipo de negocio, porque en todos ellos la demanda es la misma «que cambie el gobierno y a ver si llega otro que tenga en cuenta el esfuerzo» que cada día tienen que hacer los trabajadores por cuenta propia, fritos a exigencias y a pagos.

Y es en el autónomo se ve a un empresario que gana dinero a espuertas y, es cierto que alguno hay, pero la gran mayoría es gente con un negocio pequeño tratando de llegar a final de mes. Muchos eligieron ese camino obligados y otros con el fin de ser sus propios jefes y no tener que soportar a nadie y con el tiempo se dieron cuenta de que no es tan fácil.

El PP sabe perfectamente cuál es el sentir actual de este colectivo, que solo en Canarias roza las 150.000 personas y la última ola de indignación que existe tras la propuesta del Gobierno para subir las cuotas que pagan a la Seguridad Social, que finalmente se qudó en un 2,5% por las protestas de los emprendedores. Por esta razón, tanto a nivel nacional como en las comunidades se han lanzado a implementar medidas que ayuden y alivien a los autónomos. Las planteadas esta semana por el Gobierno de Canarias son un ejemplo y son bienvenidas pero siguen quedándose cortas. Y no hablamos solo de dinero. Está también la burocracia. Una de las quejas del colectivo es la obligación de presentar el IGIC cada tres meses, si el plazo se ampliara hasta el anual ya sería un respiro y eso no tiene un coste económico en las arcas más allá del retraso en la recaudación. Sea como sea, el próximo 30 se anticipa una movilización muy numerosa en Canarias y España para exigir «más dignidad» para los autónomos.