La consejera valiente

Comenta Compartir

Siempre he sido crítica con la forma de actuar de la mayoría de los representantes políticos debido a que prometen mucho en campaña electoral y ... antes de ser elegidos pero, una vez llegan al cargo, se olvidan de todo. Entonces solo se dejan llevar por aquello que mueve votos y que les va a servir para mantenerse en el poder, olvidándose por completo del interés general. Es por esta razón que medidas que son necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos no llegan a adoptarse. El temor, por ejemplo, a revueltas de los funcionarios o a tener de frente a los pensionistas, ambos colectivos con mucha fuerza en parte por su volumen y su abultado número de votos, derivan en que muchas decisiones no se toman. Sale más cuenta ser populista y decir aquello que se quiere escuchar. Es la garantía de permanencia en el poder.

Es por ello que creo de justicia poner en valor la valentía de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León. Llevo semanas escuchando sus planes de actualización y reunificación de las leyes turísticas de las islas, en concreto de la 7/95, de Ordenación del Turismo, y la 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, para simplificar, poner orden y acabar con la jungla y la maraña legislativa actual en la que muchos habitan comodamente por las lagunas que genera. Hasta ahora nadie se ha atrevido a hacer esto por el coste político que puede tener, pisando muchos callos y enfrentándose a muchos. Los centros comerciales del sur serán objeto de este cambio del bloque normativo de Canarias, al igual que la unidad de explotación y el futuro de muchos apartamentos turísticos en ligitio actualmente. La ley de la vivienda vacacional, que está en trámite parlamentario nos puede gustar más o menos pero lo que no se le puede negar a De León es la capacidad de tirar para adelante y asumir su responsabilidad caiga quien caiga. A esto hay que sumar el decreto en el que está trabajando la Consejería para volver a incluir como modalidad turística a los camping y acampadas y ordenar esta actividad, que consume suelo y que es muy importante para muchos canarios. La renovación del decreto de turismo activo es otro de sus objetivos para esta legislatura. Quizás sea la última pero habrá hecho lo que otros no se atrevieron a hacer y para el bien de Canarias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Gobierno de Canarias