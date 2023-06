Choque de realidades

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) lleva meses advirtiendo de que la economía canaria ha entrado en fase de desaceleración. Sin embargo, es difícil pensar en malos tiempos o tiempos más complicados cuando uno sale a la calle y sigue viendo las calles llenas, los restaurantes a tope y la gente mirando a dónde se va de vacaciones. Dos realidades parecen convivir en un mismo espacio-tiempo y de ahí que la botella puede verse medio llena o medio vacía. Los titulares de los medios de comunicación tampoco ayudan mucho -uno dice una cosa y otro, la contraria- al igual que decenas de estadísticas. Mientras unas apuntan a un empleo en máximos, crecimientos fuertes en las ventas del sector comercial y repunte en el gasto de los hogares otras indican que el número de trabajadores pobres crece al igual que las personas que acuden a organizaciones sociales a pedir ayuda. De forma que cada cual puede quedarse con aquel que más le conviene.

En estas circunstancias debería imperar el sentido común: si los precios son hoy más caros que hace un año, la hipoteca me ha subido 200 euros y mi sueldo se mantiene (o ha sufrido una ligera subida que ni por el forro cubre el alza del préstamo de la casa) mi nivel de consumo no puede, o al menos no debería, ser el mismo; sobre todo teniendo en cuenta que ya he quemado el colchón de la covid. Quizás es esto lo que está apuntando la CCE, un inicio de frenada y de parón del consumo que empezará a dejarse sentir a finales de 2023 y el año 2024.

El BBVA coincide, el próximo año habrá un parón turístico y Canarias lo notará, su economía y su empleo. Y en las islas, si se enfría el turismo, nos constipamos todos.