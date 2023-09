Canarias se empobrece

El economista y expresidente del CES de Canarias, José Luis Rivero, lo dijo bien esta semana en el Parlamento de Canarias: los isleños son hoy más pobres que hace 20 años y cada día se alejan un poco más de la media europea en renta y poder adquisitivo. La pretendida convergencia ha derivado en una divergencia entre Canarias y la Unión Europea.

Los datos son claros y desde hace años los economistas vienen advirtiendo del descenso del PIB per cápita en las islas, un concepto que supone que las condiciones económicas y el bienestar de los canarios lejos de mejorar, retroceden a pesar de que la economía de las islas crece en términos globales. Hoy vivimos peor que hace 20 años.

Este es un proceso que afecta a toda España aunque hay comunidades más castigadas, como es el caso de Canarias, y otras, las de siempre, que presentan una mejor evolución, como son Madrid, el País Vasco y Cataluña.

En 2022, el poder adquisitivo de los españoles -teniendo en cuenta los distintos niveles de precios de los países-era un 15% inferior a la media de la Unión Europea. En el caso de Canarias ese diferencial aumenta hasta el 25%. Hace 20 años, en 2002, España llegó a a estar por encima de la Unión Europea. ¿Qué ha sucedido de entonces a ahora?

Rivero apunta a que en el caso de Canarias el modelo económico está agotado y aboga por buscar otras fuentes de crecimiento. La digitalización, el desarrollo del I+D+i y la transición ecológicos son ejes sobre los que debe pivotar ese desarrollo futuro y para ello son clave unos fondos europeos que no se están gestionando. Los bajos niveles de productividad de Canarias también explican también en parte la evolución del PIP per cápita. En España la productividad ha descendido un 4% en el último año mientras que en las islas la caída ha sido de un 10%. Mientras esto no se revierta la divergencia con Europea irá en aumento y seremos más pobres cada día.