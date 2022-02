El PP siembra... y Vox recoge

Siembra. Fue el lema utilizado por Vox en las elecciones de Castilla y León, un término que era toda una referencia, y por tanto una defensa, al sector primario. Viendo ayer los resultados, quizás Vox debió cambiarlo por 'Recogida', porque de eso ha ido este proceso electoral: el Partido Popular lanza las semillas y los de Abascal recogen los frutos.

Teóricamente hay un perdedor claro y un ganador, pero resulta que este no lo es tanto. Empecemos por el derrotado: el PSOE había sido la primera fuerza política y ve cómo el PP sube y le supera en un punto y medio porcentual. Teniendo en cuenta que Ciudadanos casi ha desaparecido del mapa, la caída socialista es incontestable en escaños. Pero ese análisis obliga a mirar también lo que ha pasado en algunas circunscripciones, con la irrupción de fuerzas uniprovinciales como Soria ¡Ya!. Es la confirmación de que el bipartidismo no solo no resucita, sino que da paso a una especie de cantonalismo del que tienen culpa precisamente los grandes partidos: son ellos los que han confirmado a los votantes que los elegidos son simples peones. Digamos que Castilla y León ya tiene clones de Casimiro Curbelo.

Por cerrar el análisis en el bando de la izquierda, Unidas Podemos tiene la misma representación testimonial de antes. Mucho tendrá que hacer Yolanda Díaz sobre la triste herencia que le dejó Iglesias.

Vamos ahora con el bando conservador. Mañueco, pero sobre todo el de Casado y Egea, han hecho un pan con unas tortas. Mañueco gobernaba con cierta comodidad con Ciudadanos y ahora tendrá que lidiar con Vox. Anoche Santiago Abascal ya dejó entrever que reclamará entrar en el Gobierno y es evidente que no va a permitir la articulación de otra mayoría -la opción de un pacto entre PP y PSOE no parece viable pero ya veremos-. De manera que el PP, que llegó a soñar con una mayoría absoluta, ahora queda en manos de Abascal. Pero es que los resultados de las urnas son contundentes: con solo dos puntos menos de participación, Vox pasa de 1 escaño a 13, consigue el 17,63% de los votos y saca la friolera de casi 137.000 papeletas más que hace dos años.

Los estrategas de Génova deberían hacérselo mirar. Castilla y León se convierte en una victoria con sabor amargo para el PP y no parece factible ahora un adelanto electoral urgente en Andalucía.

¿Y Sánchez? Pues no ganando, tampoco pierde tanto. Además, lo tiene fácil: echará la culpa a Tudanca, seguirá ninguneando a Podemos y se presentará como el único capaz de frenar a Vox. Al tiempo.